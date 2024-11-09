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陸國家統計局：10月CPI按年升0.3% PPI跌2.9%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局11月9日最新公布，10月，大陸全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.3%，按月跌0.3%。全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.9%，相較上月的年減2.8%，擴大0.1%。圖／中新社資料照片
大陸國家統計局11月9日最新公布，10月，大陸全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.3%，按月跌0.3%。全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.9%，相較上月的年減2.8%，擴大0.1%。圖／中新社資料照片

大陸國家統計局11月9日最新公布，10月，大陸全國居民消費價格指數（CPI）按年升0.3%，按月跌0.3%。全國工業生產者出廠價格（PPI）按年跌2.9%，相較上月的年減2.8%，擴大0.1%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，今年10月，大陸消費市場運作整體平穩，食品價格高位回落，加之汽油價格下行，CPI按月下降0.3%，按年上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略為回升，較去年同期上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

董莉娟說，從月比看，CPI下降0.3%與上月為持平。其中，食品價格由上月上漲0.8%轉為下降1.2% ，低於近十年同期平均水準，是影響CPI環比下降的主要因素。食品中，天氣晴好利於鮮活食品生產儲運，疊加前期受極端天氣等影響價格上漲較多，豬肉、鮮菜、水產品和鮮果本月價格分別下降3.7% 、3.0% 、2.0%和1.0% ，合計影響CPI季減約0.20個百分點，占CPI總降幅七成左右。

非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。非食品中，受國際油價波動影響，本月大陸內汽油價格兩度上調，但幅度較小，全月均價仍較上月下降1.5% ，影響CPI較上月下降約0.05個百分點，占CPI總降幅兩成左右；受國際金價上行影響，大陸金飾品價格上漲4.2% ；國慶期間出遊需求增加，賓館住宿和旅遊價格分別上漲4.1%和1.3% ，但受燃油附加費下調和節後出行快速減少影響，機票價格下降5.6% 。

另，從年比看，CPI上漲0.3% ，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格上漲2.9% ，漲幅比上月回落0.4個百分點。食品中，鮮菜、豬肉和鮮果價格分別上漲21.6% 、14.2%和4.7% ，漲幅均有回落；牛肉、羊肉、食用油和雞蛋價格降幅在2.7% — 13.4%之間。非食品價格下降0.3% ，降幅比上月擴大0.1個百分點。

就PPI走勢，董莉娟指，10月，國際大宗商品價格整體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，大陸內部分工業品需求恢復，PPI按月降幅明顯收窄，按年降幅微擴。「未來隨著政策效果的持續顯現，價格可望進一步趨穩。」

其中，生產資料價格由上月下降0.8%轉為上漲0.1% ；生活資料價格下降0.4% ，降幅擴大0.3個百分點。

而在調查的主要產業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降7.5% ，收窄3.6個百分點；非金屬礦物製品業下降4.7% ，收窄0.4個百分點；電氣機械和器材製造業下降2.7% ，收窄0.4個百分點。上述9個產業合計影響PPI年減約2.43個百分點，超過總降幅的八成，對PPI的下拉作用比上月擴大0.21個百分點。

CPI 豬肉

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