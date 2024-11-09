Temu再次面臨歐盟調查 涉違消費者保障法規

大陸電商平台拼多多海外電商平台Temu於上月被歐盟要求採取措施來打擊非法銷售假冒偽劣產品的問題，如今又因是否違反歐盟消費者保護法，遭歐盟委員會展開調查面臨被罰款風險。

陸媒《IT之家》指出，當地時間8日，歐盟委員會和比利時、德國、愛爾蘭等國家監管機構發布聲明，聯合要求該平台停止「存在問題的做法」，這些做法有可能誤導消費者並違反歐盟的產品安全規則，包括發布虛假折扣和評論、以虛假的限時/限量手段對消費者施壓、強迫用戶玩「幸運轉盤」遊戲（同時隱藏有關遊戲條件的基本訓訊息）、顯示誤導性資訊並對客戶隱藏提出疑問或投訴聯繫方式等。

另，聲明中提到，歐盟是與德國、比利時及愛爾蘭等國的相關監管機構共同進行此次的調查。

對此，Temu回應稱，「雖然我們在相對較短的時間內贏得了許多消費者的歡迎，但我們仍然是一個非常年輕的平台——在歐盟不到兩年的時間——並且正在積極學習和適應當地要求」，將全面配合當局的調查，「因為我們相信，長遠來看，這種審查將對消費者、商家和平台有利」。

據了解，歐盟給予Temu一個月時間來提出解決方案。若其回應被拒絕，國家監管機構將能夠對其在各自國家內的收入進行罰款，具體罰款數字將取決於國家法律。

據港媒《信報》，此次歐盟就中國商貿平台拼多多(PDD)旗下跨境電商平台Temu是否違反歐盟消費者保護法展開調查，是歐盟近期針對Temu進行的第二項立案調查。此前，歐盟已於前一周宣布，對Temu是否違反歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）展開調查。

彭博此前引述不具名知情人士，歐盟將對中國電商平台拼多多旗下的跨境電商Temu展開正式調查，因為擔心其未能有效抑制非法產品的網上銷售，這項調查可能會導致該電子商務平台面臨巨額罰款。而此次調查源於歐盟執委會10月11日要求Temu提供詳細資訊和內部文件，說明採取哪些措施來減少並防止非法產品再次出現。然而Temu所提供的相關資訊未能滿足歐盟的要求，也未能消除其擔憂。