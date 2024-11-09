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陸專家：只化債 無法刺激經濟

聯合報／ 記者葉文義、編譯任中原／綜合報導

大陸全國人大常委會昨天批准地方政府增加人民幣六兆元預算，協助地方政府提高舉債限額，但分析師認為這項刺激措施還不足以重振經濟，市場反應也冷淡，人民幣及原物料價格下跌。

人大通過的這筆新增預算，目的是用來替換地方政府隱性負債，以因應川普再次當選美國總統對大陸經濟所造成的新風險。

中經院第一研究所助研究員王國臣指出，新增人民幣六兆元以及原本預計在未來五年安排的人民幣四兆元，總共人民幣十兆元，全部都專注在將地方隱形債務（大多是城投債）「置換」成有法律地位地方債務，只是將「隱性」債務變成「顯性」，基本上這種「借新還舊」的操作，只解決「去化風險」，而不是「刺激經濟」的舉措。

王國臣指出，地方政府提高舉債限額用於化債，一定會排擠政府投資支出，將減少投資乘數，也會影響地方推動基建工程及相關就業。

大陸金融市場分析師表示，儘管人民幣六兆元可能足以解決地方政府現存的隱性債務問題，但不大可能讓地方啟動新投資項目；「這項措施屬於市場預期的低端位置，但我認為當局相當了解經濟正面臨的挑戰」。

金融市場對大陸經濟仍持「避風險」態度。昨天人大會議宣布上述舉措後，人民幣離岸匯率走貶，澳幣／美元匯率也下跌，港股恒生期指走低，石油、鐵礦砂等原物料商品也下跌。大陸公債漲幅擴大，十年期殖利率降到九月以來低點。

人民幣 債務

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