陸救地方財政 推45兆化債措施

美國大選結束後，大陸全國人大常委會昨天批准近年來最大規模的「化債」措施，官方將實施高達十兆人民幣（新台幣四十五兆元）的「置換」計畫，預計二○二八年前，地方需消化的隱性債務將大幅下降，同時強調目前正積極謀畫下一步財政政策，「加大逆周期調節力度」。

大陸人大常委會昨天在北京閉幕，會議通過多項法律，包含「學前教育法」、「能源法」、新修訂的「文物保護法」與「礦產資源法」、「反洗錢法」、「關於修改各級人民代表大會常務委員會監督法的決定」，此外也批准大陸國務院提出的化債議案等。

人大財政經濟委員會副主任委員許宏才昨天在記者會上指出，為落實「增量政策」要求，大陸國務院向人大常委會提出「增加地方政府債務限額置換存量隱性債務」議案，分三年增加人民幣六兆元債務限額。

依此安排，二○二四年底地方政府舉債限額，將由人民幣廿九點五二兆元（新台幣一三二兆元）增加到人民幣卅五點五二兆元（新台幣一六○兆元）。

隨後大陸財政部長藍佛安提到，今年起大陸將連續五年從新增地方政府專項債券中安排人民幣八千億元用於「化債」，累計可置換隱性債務人民幣四兆元。加上上述人民幣六兆元債務限額，直接增加地方化債資源十兆元。

藍佛安表示，政策協同發力後，二○二八年以前，地方需要消化的隱性債務總額從人民幣十四點三兆元大幅下降至人民幣二點三兆元，化債壓力大減。

藍佛安表示，實施「置換」政策可將原本用來化債的資源用於促進發展、改善民生，更大力度支持投資和消費，並改善金融資產品質，利好實體經濟，「地方依靠自身努力化解是完全可以做到的，甚至有些地方是比較輕鬆的」。

他指出，大陸中央及地方政府債務總額為人民幣八十五兆元，負債率百分之六十七點五，「還有較大舉債空間」，但大陸財政部將保持「零容忍」高壓監管，對新增隱性債務「發現一起、查處一起、問責一起」。

藍佛安並透露，目前正在「積極謀畫下一步的財政政策，加大逆周期調節力度」，他宣告將加力推進增量政策相關工作，其中房地產稅收政策已按程序報批，「近期即將推出」。