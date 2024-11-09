快訊

獨家專訪／高中生搭捷運遭女子持刀劃傷臉 勇警衝上前奪刀

聽新聞
0:00 / 0:00

陸救地方財政 推45兆化債措施

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者林宸誼／綜合報導
大陸地方政府隱形債務龐大，各項建設爛尾就是其中現象。圖為山西太原古寨村早年近百棟未蓋完的別墅樓群，遭廢棄多年。（中新社資料照）
大陸地方政府隱形債務龐大，各項建設爛尾就是其中現象。圖為山西太原古寨村早年近百棟未蓋完的別墅樓群，遭廢棄多年。（中新社資料照）

美國大選結束後，大陸全國人大常委會昨天批准近年來最大規模的「化債」措施，官方將實施高達十兆人民幣（新台幣四十五兆元）的「置換」計畫，預計二○二八年前，地方需消化的隱性債務將大幅下降，同時強調目前正積極謀畫下一步財政政策，「加大逆周期調節力度」。

大陸人大常委會昨天在北京閉幕，會議通過多項法律，包含「學前教育法」、「能源法」、新修訂的「文物保護法」與「礦產資源法」、「反洗錢法」、「關於修改各級人民代表大會常務委員會監督法的決定」，此外也批准大陸國務院提出的化債議案等。

人大財政經濟委員會副主任委員許宏才昨天在記者會上指出，為落實「增量政策」要求，大陸國務院向人大常委會提出「增加地方政府債務限額置換存量隱性債務」議案，分三年增加人民幣六兆元債務限額。

依此安排，二○二四年底地方政府舉債限額，將由人民幣廿九點五二兆元（新台幣一三二兆元）增加到人民幣卅五點五二兆元（新台幣一六○兆元）。

隨後大陸財政部長藍佛安提到，今年起大陸將連續五年從新增地方政府專項債券中安排人民幣八千億元用於「化債」，累計可置換隱性債務人民幣四兆元。加上上述人民幣六兆元債務限額，直接增加地方化債資源十兆元。

藍佛安表示，政策協同發力後，二○二八年以前，地方需要消化的隱性債務總額從人民幣十四點三兆元大幅下降至人民幣二點三兆元，化債壓力大減。

藍佛安表示，實施「置換」政策可將原本用來化債的資源用於促進發展、改善民生，更大力度支持投資和消費，並改善金融資產品質，利好實體經濟，「地方依靠自身努力化解是完全可以做到的，甚至有些地方是比較輕鬆的」。

他指出，大陸中央及地方政府債務總額為人民幣八十五兆元，負債率百分之六十七點五，「還有較大舉債空間」，但大陸財政部將保持「零容忍」高壓監管，對新增隱性債務「發現一起、查處一起、問責一起」。　

藍佛安並透露，目前正在「積極謀畫下一步的財政政策，加大逆周期調節力度」，他宣告將加力推進增量政策相關工作，其中房地產稅收政策已按程序報批，「近期即將推出」。

人大常委會 人民幣 債務

延伸閱讀

習近平與義大利總統會談：中歐應堅持合作共贏管控分歧

大陸財長：還有較大赤字提升空間 正謀劃下一步政策

拍板定案 大陸人大常委會通過45兆元化解地方債

大陸人大通過6兆人民幣擴張預算 市場出現失望賣壓

相關新聞

台積電將對大陸斷供7奈米及以下製程？多家公司這樣回應

受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11...

雙11光棍節買氣一年不如一年 原本來衝業績的活動現在反成票房毒藥

大陸全年最大的購物節雙11「光棍節」（11月11日）的銷售活動提早十天開始，雖然電商業者宣稱多個品牌首日銷量翻倍，但多數商家反映銷售不如預期，雙11光棍節買氣為何一年不如一年？本來是電商設計來衝業績，現在反成票房毒藥？

陸專家：只化債 無法刺激經濟

大陸全國人大常委會昨天批准地方政府增加人民幣六兆元預算，協助地方政府提高舉債限額，但分析師認為這項刺激措施還不足以重振經...

大陸房市「銀十」首超「金九」 房地產開始轉折回升？

大陸自9月底以來推出一連串措施促經濟、救房市，在此之下，據大陸住建部1日揭露數據顯示，10月大陸房屋成交量年增率、月增率實現「雙重增長」，也是自2007年以來，「銀十」房屋銷售數據表現首次超過「金九」。大陸房地產要開始轉折回升了嗎？

陸商務部：中歐就價格承諾方案取得進展

中歐持續就歐盟對大陸電動車加徵反補貼稅展開磋商，據大陸商務部8日表示，11月2到7日，中歐技術團隊在北京進行了5輪磋商，...

大陸財長：還有較大赤字提升空間 正謀劃下一步政策

大陸財政部部長藍佛安8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。