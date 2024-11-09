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陸經濟刺激措施雷大雨小 市場失望 人民幣走貶

經濟日報／ 記者葉文義、編譯任中原／綜合報導

大陸全國人大常委會昨（8）日批准地方政府增加人民幣6兆元預算，協助地方政府提高舉債限額，但分析師認為這項刺激措施還不足以重振經濟，市場也反應冷淡，人民幣及原物料價格下跌，出現失望性賣壓。

人大通過的這筆新增預算，目的是用來替換地方政府隱性負債，因應川普再次當選美國總統對大陸經濟造成的新風險。

中經院第一研究所助研究員王國臣指出，新增人民幣6兆元及原本預計在未來五年安排的人民幣4兆元，總共人民幣10兆元，都專注在將地方隱形債務「置換」成有法律地位地方債務，只是將「隱性」變成「顯性」，基本上這種「借新還舊」操作，只解決「去化風險」，不是「刺激經濟」舉措。

王國臣指出，地方政府提高舉債限額用於化債，會排擠政府投資支出，將減少投資乘數，也會影響地方推動基建工程及相關就業。

大陸金融市場分析師表示，儘管人民幣6兆元可能足以解決地方政府現存的隱性債務問題，但不大可能讓地方啟動新投資項目；「這項措施屬於市場預期的低端位置，但我認為當局相當了解經濟正面臨的挑戰」。

人大會議宣布上述舉措後，人民幣離岸匯率走貶，澳幣／美元匯率也下跌，港股恒生期指走低，石油、鐵礦砂等原物料商品也下跌。

人民幣 地方政府

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大陸人大通過6兆人民幣擴張預算 市場出現失望賣壓

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