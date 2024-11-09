陸消化債務 搬出45兆元 人大通過實施近年最大規模「置換」計畫

美國大選結束後，大陸全國人大常委會昨（8）日閉幕，批准近年來最大規模的「化債」措施，官方將實施人民幣10兆元（新台幣45兆元）的「置換」計畫，預計2028年前，地方需消化的隱性債務將大幅下降，同時強調正積極謀劃下一步財政政策，「加大逆周期調節力度」。

大陸人大常委會昨日在北京閉幕，會議通過多項法律，包含「學前教育法」、「能源法」、新修訂的「文物保護法」與「礦產資源法」、「反洗錢法」、「關於修改各級人民代表大會常務委員會監督法的決定」，此外也批准大陸國務院提出的化債議案等。

人大常委通過置換地方隱性債務概況

人大財政經濟委員會副主任委員許宏才昨日在記者會上指出，為落實「增量政策」要求，大陸國務院向人大常委會提出「增加地方政府債務限額置換存量隱性債務」議案，分三年增加人民幣6兆元債務限額。

依此安排，2024年底地方政府舉債限額，將由人民幣29.52兆元（新台幣132.8兆元）增加到人民幣35.52兆元（新台幣159.8兆元）。

隨後大陸財政部長藍佛安提到，今年起大陸將連續五年從新增地方政府專項債券中安排人民幣8,000億元用於「化債」，累計可置換隱性債務人民幣4兆元。加上上述人民幣6兆元債務限額，直接增加地方化債資源10兆元。

藍佛安表示，政策協同發力後，2028年以前，地方需要消化的隱性債務總額從人民幣14.3兆元大幅下降至人民幣2.3兆元，化債壓力大減。

藍佛安表示，實施「置換」政策可將原本用來化債的資源用於促進發展、改善民生，更大力度支持投資和消費，並改善金融資產品質。他指出，大陸中央及地方政府債務總額為人民幣85兆元，負債率67.5%，「還有較大舉債空間」，但大陸財政部將保持「零容忍」高壓監管。