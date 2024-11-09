拜習會終章 有望上演

經濟日報／ 記者陳政錄、編譯徐榆涵／綜合報導
大陸國家主席習近平將出席本月中旬在祕魯舉行的APEC領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國事訪問。 （新華社）
大陸國家主席習近平將出席本月中旬在祕魯舉行的APEC領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國事訪問。 （新華社）

大陸外交部發言人華春瑩昨（8）日宣布，大陸國家主席習近平將出席本月中旬在祕魯舉行的亞太經濟合作（APEC）領袖會議，和在巴西舉行的G20峰會，並對兩國進行國事訪問。期間，是否與美日兩國上演最後的「拜習會」，和首次「習石會」受到關注。

彭博資訊報導，美國總統拜登下周將前往秘魯和巴西，分別出席亞太經濟合作（APEC）與20國集團（G20）峰會，可能與也將出席這些場合的習近平會面，為兩人去年11月來首度會晤。

華春瑩表示，應祕魯總統博魯阿爾特邀請，習近平將於11月13日至17日赴祕魯利馬，出席APEC第31次領導人非正式會議，並對秘魯進行國事訪問。同時，應巴西總統魯拉邀請，習近平將於11月17日至21日赴里約熱內盧，出席G20領導人第19次峰會，並對巴西進行國事訪問。

秘魯外長哈維耶曾表示，美國總統拜登與習近平均將出席11月15日至16日在秘魯首都利馬舉行的APEC領袖會議，是否召開「拜習會」備受關注，同時，也傳出習近平將出席中國大陸參建的秘魯錢凱港（Chancay）深水港項目啟用儀式，但目前中、美兩國均未證實此一訊息。

另，日媒讀賣新聞報導，日本首相石破茂正在協調與習近平舉行會談，選在APEC領袖會議場邊登場，若成真，這將是石破茂上任後首次與習近平會晤。

拜登14至16日將出席在祕魯首都利馬舉行的APEC峰會，知情人士說，拜登屆時預料將和習近平見面，目前雙方團隊還在磋商會談細節，暫未敲定日期。美國官員已降低對這場美中峰會的成果預期，形容為兩人問候近況的機會。拜登所屬民主黨推舉的候選人賀錦麗，本周在總統大選遭前總統川普擊敗，川普重返白宮，可能再度推升美中緊張。

APEC 拜登 習近平

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