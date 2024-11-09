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英封殺陸企投資晶片廠 要求出售飛特帝亞持股
英國政府發布最新的行政命令，以國家安全風險為由，要求中資企業未來科技設備國際控股（FTDIHL）出售所持有的蘇格蘭晶片廠商飛特帝亞（FTDI）80.2%股份。該命令已於本月5日生效。
芯智訊報導，英國政府在官網聲明中指出，該命令是要求FTIDHL在特定時期內依照特定程序出售80.2%的FTDI股份。該措施有效避免英國半導體技術及相關智慧財產權被違規用於威脅國家安全；以及防止FTDI所有權被濫用，對關鍵國家基礎設施造成風險。
飛特帝亞（FTDI）是一家成立於1992年的無晶圓廠半導體設計公司，總部位於蘇格蘭格拉斯哥，專注於橋接晶片，還提供客製化晶片（ASIC） 設計服務和諮詢服務。在蘇格蘭和新加坡設有研發機構，並在英國格拉斯哥、美國俄勒岡州和中國上海設有區域銷售和技術服務辦公室。
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