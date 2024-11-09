中芯示警 成熟製程產能過剩 沒有任何新計畫

大陸晶片代工一哥中芯國際昨（8）日提出警告稱，成熟製程晶片的產能過剩將持續到2025年，該公司對建設新產能已變得謹慎。

路透報導，自2022年底以來，全球半導體產業一直在艱難復甦，當時疫情導致的短缺變成供應過剩，包括汽車製造商在內的許多最終用戶，仍在清庫存的情況下工作。

中芯國際聯席CEO趙海軍談話重點 圖／經濟日報提供

儘管如此，由於與美國及其盟國的貿易緊張局勢持續存在，過去幾年，主要為不太複雜的電子設備生產成熟製程晶片的中芯國際，和其他中國晶片製造商都提高了產量。

中芯國際聯席CEO趙海軍對其第3季銷售成長的部分因素，歸因於大陸半導體產業本土化的推動，這促使客戶，特別是國際客戶將晶片生產轉移到大陸製造商。不過趙海軍也提到，這種趨勢將在2025年明顯放緩，因為大陸供應商已經占了很大一部份市場。

資本支出方面，中芯國際由第2季22.5億美元，降低到第3季11.7億美元。趙海軍直言，目前的供應過剩狀況，將導致中芯在產能擴張方面採取更謹慎的態度，目前沒有任何新計畫，也沒有討論。

這可能代表大陸最大的晶片製造商策略出現大轉變。

科創板日報報導，趙海軍還表示，為滿足公司客戶的需求，公司將加速布局功率器件產能，充分支持汽車工業和新能源市場的發展。並將會在先前宣布的邏輯電路產能基礎上，調轉一部分來做功率器件，不會因為增加功率器件生產而新增產能規模或投資。

趙海軍還指出，行業仍未見底，最弱的環節集中在工業與汽車領域，隨北歐主要汽車供應商及大陸光電、電池客戶的庫存進一步消耗，預計明年對集團及其他同行將會有較好的營收推動。

趙海軍預期，今年第4季將新釋放約3萬片12吋月產能，但新增產能驗證需要時間，而且第4季是傳統淡季，預計季內整體產能利用率和出貨將有所下降。