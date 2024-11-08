陸商務部：中歐就價格承諾方案取得進展

中歐持續就歐盟對大陸電動車加徵反補貼稅展開磋商，據大陸商務部8日表示，11月2到7日，中歐技術團隊在北京進行了5輪磋商，就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行了深入交流，取得了一定進展。

大陸商務部新聞發言人8日就歐盟電動車反補貼案價格承諾諮詢情況，發表答記者問。據大陸商務部的答問內容，歐盟已派員來華就對中國電動車加徵反補貼稅的替代方案展開磋商。

對此，大陸商務部新聞發言人說，11月2日到7日，中歐技術團隊在北京進行了5輪磋商，就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行了深入交流，取得了一定進展。雙方約定將繼續以視訊或其他方式進行磋商。

大陸商務部新聞發言人表示，中方認為，雙方在中國機電商會代表產業提交的價格承諾方案基礎上整體推進磋商，有利於維護互信，有利於加快達成共識，也有利於透過磋商解決分歧避免貿易摩擦升級。

日前，大陸商務部長王文濤在上海開展第七屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的法國外貿與僑務權理部長普里馬（Sophie Primas），當時，兩人就近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦深入交換意見。

據中方發布，王文濤稱，中方將在充分尊重事實和符合WTO規則基礎上，努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦。路透報導則稱，普里馬該次行程中，將就中國大陸對白蘭地徵收進口關稅一事提出質疑。

對於中歐雙方同意就電動車關稅一案展開進一步磋商，上月底，大陸央視旗下公眾號「玉淵潭天」曾發文指出，在新階段磋商談判中，最核心的一個原則是雙方繼續堅持以價格承諾作為解決途徑。