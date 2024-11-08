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大陸財長：還有較大赤字提升空間 正謀劃下一步政策

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸財政部部長藍佛安8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調節力度。中國人大網
大陸財政部部長藍佛安8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調節力度。中國人大網

大陸財政部部長藍佛安8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。目前正在積極謀劃下一步的財政政策，加大逆周期調節力度。

中國人大網報導，藍佛安指出，結合明年經濟社會發展目標，實施更加給力的財政政策。一是積極利用可提升的赤字空間。二是擴大專項債券發行規模，拓寬投向領域，提高用作資本金的比例。

三是繼續發行超長期特別國債，支持國家重大戰略和重點領域安全能力建設。四是加大力度支持大規模設備更新，擴大消費品以舊換新的品種和規模。五是加大中央對地方轉移支付規模，加強對科技創新、民生等重點領域投入保障力度。

藍佛安提到，從國際比較看，大陸政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家。根據國際貨幣基金組織統計數據，2023年末G20國家平均政府負債率118.2%，其中日本249.7%、義大利134.6%、美國118.7%、法國109.9%、加拿大107.5%、英國100%、巴西84.7%、印度83%、德國62.7%；G7國家平均政府負債率123.4%。

同期大陸政府全口徑債務總額為人民幣85兆元，其中，國債人民幣30兆元，地方政府法定債務人民幣40.7萬億元，隱性債務人民幣14.3萬億元，政府負債率為67.5%。

而從舉債用途看，藍佛安指出，大陸地方政府債務形成了大量有效資產。大陸地方政府債務主要用於資本性支出，支援建設了一大批交通、水利、能源等項目，很多資產正在產生持續性收益，既為經濟高品質發展提供有力支撐，也是償債資金的重要來源。

人民幣 債務 負債

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