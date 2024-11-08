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大陸人大通過6兆人民幣擴張預算 市場出現失望賣壓

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國大陸人大常委會8日批准政府增加人民幣6兆元預算，協助地方政府提高舉債限。歐新社
中國大陸人大常委會8日批准政府增加人民幣6兆元預算，協助地方政府提高舉債限。歐新社

中國大陸人大常委會8日批准政府增加人民幣6兆元預算，協助地方政府提高舉債限額，但分析師認為這項刺激措施還不足以重振經濟，市場也反應冷淡，人民幣及原料價格下跌。

人大通過的這筆新增預算，目的是用來替換隱藏性負債，並推出更多支持經濟成長措施，以因應川普再次當選美國總統對大陸經濟所造成的新風險。

但大陸金融市場分析師表示，儘管人民幣6兆元可能足以解決地方政府現存的債務問題，但不大可能讓地方啟動新投資項目；「這項措施屬於市場預期的低端位置，但我認為當局相當了解經濟正面臨的挑戰」。

金融市場對大陸經濟仍持「避風」態度。人民幣離岸匯率走貶，澳幣／美元匯率也下跌，港股恆生期指下跌到盤中低點，石油、鐵礦砂等原料商品也下跌。大陸公債漲幅擴大，10年期殖利率降到9月來低點。

人民幣 分析師

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