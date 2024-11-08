網易內部通報員工涉貪 27家公司被列黑名單

中國遊戲大廠網易今天對內通報多名高管員工涉及舞弊貪腐事件，表示涉案人員已被公安機關依法採取強制措施，27家涉案公司已被列入永不合作主體清單。

7日傳出網易內部多名高級主管因涉嫌貪腐遭調查帶走。據第一財經報導，網易遊戲今天針對反貪腐調查的傳聞發布了內部通報，表示多人在職期間涉嫌舞弊貪腐違法，現已被公安機關刑事立案。

通報指出，公司嚴肅查處了兩起舞弊貪腐違法案件。公司電競部門Battle事業部與KK事業部前負責人向浪、互娛渠道發行中心前負責人金雨晨、互娛市場中心員工許驁、互娛渠道發行中心員工趙勝男、互娛市場中心已離職員工吳奕、Battle事業部已離職員工陸承旺、互娛市場中心已離職員工林嘉等人在職期間涉嫌舞弊貪腐違法，已被公安機關刑事立案，並採取刑事強制措施。

通報並指，向浪、金雨晨、許驁、趙勝男已被網易解除勞動合約，永不錄用。

通報還指，Battle事業部員工潘宇罡、沈一鳴在職期間也涉嫌舞弊貪腐違法，被採取刑事強制措施。潘宇罡、沈一鳴已被公司解除勞動合約，永不錄用。另有多名外部涉案人員，已同步被公安機關依法採取刑事強制措施。

通報提到，與本次舞弊貪腐違法相關的27家公司，已被網易列入永不合作主體清單。

報導指出，通報中多次提及的Battle事業部是網易負責電競的部門。Battle事業部與KK事業部原負責人向浪2008年畢業，後入職盛大遊戲，2013年加入網易，負責過「大話西遊」、「我的世界」、「第五人格」等多款知名產品。此外，向浪還負責網易遊戲社會大營銷與直播業務。

此前消息指出，這次涉案合約金額達人民幣20億元（下同，約新台幣90億元）規模，實際涉案金額在8至10億元間。