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美調查華為「白手套」 台積電傳暫停為多家大陸客戶產AI晶片
外界日前傳出華為透過「白手套」向台積電下單，遭美國當局調查，引發關注。如今日媒引述知情人士報導，台積電已通知多家中國大陸客戶，將停止為他們生產AI和高效能運算晶片。
彭博轉述日經報導，台積電採取如此措施，是為了加強確保能遵守美國的出口管制措施。受影響的晶片設計客戶，是那些採用7奈米以下製程來進行高效能運算、繪圖處理器（GPU）、以及AI運算相關應用的公司。行動、通訊、連結相關晶片的客戶則不受影響。
整體來說，對台積電營收的衝擊不大。
今日稍早，陸媒集微網報導，11月11日起，台積電將停供7奈米以下的晶片給所有中國大陸的AI晶片設計公司。台積電對此表示，不評論市場傳言，但會致力於遵守所有可適用的法令與規範。在該消息出爐後，頂尖中國AI晶片設計公司寒武紀科技股價一度大跌11.8%。
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