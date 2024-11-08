台積電將對大陸斷供7奈米及以下製程？多家公司這樣回應

受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。台積電內部人士表示，該決定是受到美方的要求所被迫採取的臨時策略。

第一財經日報報導，有半導體代工領域資深人士表示，「沒有聽說上述傳聞。」另有業內人士認為，台積電目前暫停相關產品出貨的可能性不大。寒武紀證券事務部相關負責人表示，一切信息以官方公佈資訊為准。

芯智訊報導指出，針對先前「白手套」違規在台積電下單事件，美國方面非常震驚，認為有必要封堵此類突破美國對華半導體限制規則的行為，因此美國即將推出新的限制規則來進一步封堵漏洞，而新規首當其衝影響到的便是台積電。

因此，美國在公布新規之前，正與台積電方面進行探討。似乎美國希望直接一刀切的限制大陸企業利用台積電的7奈米及以下先進製程代工晶片。而台積電希望僅限制AI晶片相關中企，而不要影響到其他手機晶片之類的客戶。

該內部人士說：「目前公司正在討論如何應對美國新規。」至於AI晶片之外的客戶是否會受影響，對方僅表示「爭取談判中」。

從現有的消息來看，美國尚未正式公布相關的限制文件，目前還在與台積電就相關限制內容在談判中，最終什麼時候公布新規，具體會限制哪些還不能完全確定。

值得注意的是，近期川普已經在新一任美國總統競選中勝出，目前美國正處在拜登政府與即將上任的特朗普政府正式進行權利交接前的空檔。

當前的拜登政府是否會趕在川普正式上任之前，公布對華半導體限制新規，還是直接交給川普政府來處理，也尚不確定。而川普政府的對華半導體策略是否會繼續延續拜登政府的策略也同樣是未定之數。