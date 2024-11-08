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據傳台積電11日起 將對大陸所有AI公司禁運7nm及以下工藝

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據傳台積電將對大陸所有AI公司禁運7nm及以下工藝。集微網
據傳台積電將對大陸所有AI公司禁運7nm及以下工藝。集微網

集微網從多個消息源獲悉，台積電已經向目前所有中國大陸AI芯片客戶發送正式電子郵件，宣佈自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7奈米（nm）及更先進工藝的芯片。

這一決策背後，是台積電在全球半導體產業中的微妙地位，以及中美科技競爭的激烈程度。台積電作為全球領先的半導體製造企業，其7nm及以下工藝技術在全球處於領先地位。然而，日前台積電的「白手套」事件，加上川普對台積電施加壓力，聲稱要台積電繳納「保護費」一事，似乎讓台積電下定決心投誠，與美國商務部共同製定了一套嚴苛的審查製度，全面封鎖中國大陸的先進製程產能。

這一決策對中國大陸AI和GPU公司來說是一個巨大的打擊，無法再使用台積電的先進工藝技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。在AI和GPU領域，製程技術的先進程度直接關系到產品的性能，這可能會導致成本增加和產品上市時間延長。

供應鏈重組也將隨之而來。中國大陸的芯片設計公司可能需要尋找新的芯片代工廠，這可能導致供應鏈的重組，然而中國大陸目前自給自足的先進製程產能還十分有限。

此外，這一決策可能會加劇中美之間的技術冷戰。在全球化的今天，這種分裂可能會對全球半導體產業產生深遠影響。台積電的這一決策可能會成為未來技術發展的一個分水嶺，影響深遠。

盡管這一決策可能會短期內減少台積電在中國大陸的業務，但從長遠來看，台積電可能會因為遵守美國法規而獲得美國市場的更多機會。這一決策不僅影響了中國大陸AI/GPU公司的發展，也可能對整個半導體產業產生連鎖反應。在全球科技競爭日益激烈的今天，這一決策可能會成為未來技術發展的一個分水嶺。

結合「白手套」事件不難看出，此次裹挾台積電全面封鎖先進製程，顯然是為了嚴絲合縫的限製中國大陸發展迅速的人工智能產業。


半導體 台積電

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