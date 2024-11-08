快訊

愛國愛黨的報導有獎：中國頒「沒有新聞」的新聞獎？

賴清德出訪過境美國本土？拜川交接期「理想」不易成真

熱帶擾動排排站 粉專：下周有機會再生成1至2個颱風

夏寶龍南下深圳會晤港特首 圍繞香港發展議題

中央社／ 香港8日電
中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（澳門特區政府新聞局提供）中新社
中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍。（澳門特區政府新聞局提供）中新社

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍近日南下深圳會晤香港政經界人士，據報導，他此行議題包括香港發展方向、如何「助力國家全面深化改革」，以及討論落實中共三中全會決定、北京中央公布的財政增量刺激政策細節等。

綜合香港媒體的消息，夏寶龍今早在深圳五洲賓館主持召開有關香港發展的座談會，與會港方人士包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞等官員，以及香港各商會代表、盈科拓展集團主席兼行政總裁李澤楷、信和集團副主席黃永光等。

根據星島日報的報導，座談會將圍繞「助力國家全面深化改革」、「擴大高水平對外開放」、「促進香港由治及興」等主題，也會談論香港經濟發展情況，包括落實中共三中全會的決定、北京中央公布的財政增量刺激政策細節等。

報導引述中華廠商聯合會會長盧金榮說，夏寶龍過去多次強調香港應識變、應變和求變，而香港在疫情後面臨經營挑戰，反映經濟內部一些結構性和深層次矛盾尚待解決，需要從「供給端」進行大規模革新。

中共 經濟發展 香港

延伸閱讀

中國再度入選國際刑警組織執委會 2026年大會香港舉行

免費吃芋泥菠蘿！檀島香港餐廳也吃得到酸菜魚、水煮牛

共和黨望全面執政 分析嘆「美中關係恐惡化」：撤銷港駐美經貿辦機會大

英國QS排行亞洲10佳大學 港占3所、港大連2年排第二

相關新聞

據傳台積電11日起 將對大陸所有AI公司禁運7nm及以下工藝

集微網從多個消息源獲悉，台積電已經向目前所有中國大陸AI芯片客戶發送正式電子郵件，宣佈自下周（11月11日）起，將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7奈米（nm）及更先進工藝的芯片。

夏寶龍南下深圳會晤港特首 圍繞香港發展議題

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍近日南下深圳會晤香港政經界人士，據報導，他此行議題包括香港發展方向、如何「助力國家全面深...

進博會全勤生南僑 簽約金額新高

第七屆中國國際進口博覽會正在上海舉行，大陸海協會副會長李文輝、上海市台辦主任金梅、副主任王立新於6日到展場探望參展台企。...

上銀看陸半導體「將進入爆發期」

第七屆進博會近日於上海登場，台灣半導體零組件大廠上銀科技攜手子公司大銀微系統參加展會表示，儘管中美競爭持續，但相信這兩、...

試驗航線發布 虹橋拚低空經濟

虹橋國際開放樞紐城際低空試驗航線6日正式發布，航線區域覆蓋虹橋綜合交通樞紐、虹橋蟠龍天地、太倉航站樓、松江直升機基地、昆...

內蒙光電站併網發電 減碳470萬噸

大陸國家能源集團國電電力蒙西藍海光伏電站項目日前實現全容量併網。這是目前全球單體規模最大的「沙戈荒」（沙漠、戈壁和荒漠的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。