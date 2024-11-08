夏寶龍南下深圳會晤港特首 圍繞香港發展議題

中共中央港澳工作辦公室主任夏寶龍近日南下深圳會晤香港政經界人士，據報導，他此行議題包括香港發展方向、如何「助力國家全面深化改革」，以及討論落實中共三中全會決定、北京中央公布的財政增量刺激政策細節等。

綜合香港媒體的消息，夏寶龍今早在深圳五洲賓館主持召開有關香港發展的座談會，與會港方人士包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞等官員，以及香港各商會代表、盈科拓展集團主席兼行政總裁李澤楷、信和集團副主席黃永光等。

根據星島日報的報導，座談會將圍繞「助力國家全面深化改革」、「擴大高水平對外開放」、「促進香港由治及興」等主題，也會談論香港經濟發展情況，包括落實中共三中全會的決定、北京中央公布的財政增量刺激政策細節等。

報導引述中華廠商聯合會會長盧金榮說，夏寶龍過去多次強調香港應識變、應變和求變，而香港在疫情後面臨經營挑戰，反映經濟內部一些結構性和深層次矛盾尚待解決，需要從「供給端」進行大規模革新。