富士康鄭州廠 14年累計生產智慧手機逾12億支

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
河南鄭州航空港區管委會主任田海濤，7日在發布會上通報，自2010年落戶以來，富士康鄭州廠累計生產智慧手機超12億支，成為全球最大的智慧終端機生產基地。中新社
河南鄭州航空港區管委會主任田海濤，7日在發布會上通報，自2010年落戶以來，富士康鄭州廠累計生產智慧手機超12億支，成為全球最大的智慧終端機生產基地。中新社

河南鄭州航空港區管委會主任田海濤，7日在發布會上通報，自2010年落戶以來，富士康鄭州廠累計生產智慧手機超12億支，成為全球最大的智慧終端機生產基地，建成河南省首家「燈塔工廠」，為河南培養近300萬熟練產業工人。

中新社報導，今年以來，這家台企深耕河南步伐加快，相繼設立新能源汽車公司、中原智慧製造研究院、新能源電池公司等。

2010年，富士康落戶河南，並在鄭州航空港經濟綜合實驗區（簡稱「鄭州航空港區」）建成富士康鄭州科技園。10多年來已在鄭州、濟源、鶴壁、蘭考、周口等多地佈局設廠。

田海濤指出，光在2023年，富士康科技集團董事長劉揚偉3次到訪河南，踏上「感謝之旅」「簽約之旅」「揭牌之旅」，推動富士康新事業總部順利落地河南，聚焦電動汽車、電池、機器人等新興產業，實施「3+3」轉型發展戰略，計畫利用10年時間，在河南再造一個「新富士康」。

今年1月初，河南省公佈2024年首批重點建設項目，其中涉及多個富士康的項目；1月中旬，富士康在河南設立新能源汽車公司；5月，富士康中原智慧製造研究院在鄭州揭牌投用。

7月，富士康科技集團與河南省政府簽署加快推進新事業項目戰略合作協議；鄭州富士康新能源電池公司，已於10月24日註冊成立。

「3+3」轉型發展戰略，指的是「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，以及「人工智慧、半導體、新世代移動通信」三項新技術領域。

半導體 鄭州 電動汽車

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