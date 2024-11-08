人行「開綠燈」 放手人民幣走貶

川普再度入主白宮，美元指數狂飆，非美貨幣急挫。中國人民銀行（大陸央行）昨天發布人民幣中間價報七點一六五九，較上一日調貶六六六點或百分之零點九三，為去年十一月以來新低，反映大陸央行容許人民幣順應市況下跌。

川普重新上台，外界憂慮美國通膨會升溫，而且他競選時多次威脅對中國商品加徵關稅，也引發外界對北京當局利用貨幣貶值來提升出口競爭力的擔憂。

人民幣中間價被視為人行引導外匯市場的工具，將人民幣匯率波動限制在中間價的上下百分之二區間。

自川普選情明朗化，在岸人民幣一口氣走弱近一千點至逼近七點二。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣昨天一度失守七點二，觸及七點二一三一，創逾三個月低位。

香港經濟日報引述加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin T. Tan分析，中國人行已準備好順應美元升勢，只要美元兌人民幣不升穿七點三，而且美元是對廣泛貨幣強勢，而非只對人民幣單方面走升，那麼人行就不會強力對抗。

瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰認為，川普曾揚言將向中國進口全面加徵百分之六十關稅，人民幣首當其衝，人行順應美元強勢將人民幣中間價調整近一年最弱水平，意味人行並不急於入市維持人民幣市場穩定，並允許人民幣在美元走強下於合理區間貶值。

廣開首席產業研究院首席經濟學家連平指出，川普後續如對大陸加徵關稅等限制性措施，將推動人民幣匯率階段性貶值，類似情況在二○一八至二○一九年中美貿易摩擦期間中也曾經多次出現過。但他指出，大陸相關政策工具箱內調節人民幣波動的工具還不少，有能力保持人民幣匯率在合理的區間內基本穩定，人民幣不會出現持續大幅貶值。