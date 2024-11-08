陸10月出口年增12.7% 遠超於預期

大陸海關總署昨（七）日公布十月進出口外貿數據，以美元計算，十月出口三千零九十億美元，年增百分之十二點七，大幅優於市場預期的百分之五；十月進口二一三三億美元，年減百分之二點三，是近四個月來首次由正轉負，且遜過市場預期的年減百分之二。

分析人士稱，出口數據以兩年多來的最快速度增長，原因是和美歐兩線貿易戰的威脅迫在眉睫，出口商「搶出口」有關。進口成長進一步放緩，主要是境內有效需求復甦乏力以及進口價格低點和基數上升影響。

在大陸近來低迷的經濟中，出口是為數不多的亮點之一。凱投宏觀中國經濟學家黃子春指出，「預計未來幾個月出貨量將會保持強勁，川普的回歸可能會在短期內提振大陸的出口，因為美國進口商會增加採購數量以應對關稅。」

經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰指出，可以預見第四季將有大量提前出貨的情況，然後壓力在二○二五年開始顯現。

川普在二○一七年至二○二一年的總統任期內對大陸發動貿易戰，對各行業均產生影響，從吸塵器製造商到機械製造商，超過二千億美元的商品被加徵關稅。多家大陸企業還受到川普政府基於國家安全的出口管制打擊。

大陸海關數據顯示，去年大陸對美國的主要出口產品是智慧手機、平板電腦和遊戲機，這有可能重演川普的第一個任期制裁，當時他的目標是大陸電子製造商。川普重返白宮，使他對大陸進口商品徵收百分之六十關稅的競選承諾成為焦點。同時，大陸與歐盟的貿易緊張局勢也正在加劇。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，大陸官方將採取貨幣和其他措施，包括鼓勵國內消費和開拓「一帶一路」國家的新市場，以應對可能提高的關稅。

香港經濟日報引述保銀資本管理首席經濟學家張智威分析表示，近期大陸經濟顯露站穩跡象，預計第四季經濟溫和改善，但貿易戰可能在明年第一季打響，不能再依賴出口拉動經濟增長，預計明年財政政策更加積極。而大陸全國人大常委會預計今天審議通過並公布財政部的一攬子刺激經濟計畫。

另外在兩岸貿易數據方面，按美元計，十月兩岸貿易額為二七九億美元，年增百分之十二點五。其中，大陸自台灣進口二一八億美元，年增百分之十五點五；大陸對台灣出口六十一億美元，年減百分之二點九。