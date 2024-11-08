人行放手 人民幣一度失守7.2

川普再度入主白宮，美元指數狂飆，一度突破105，非美貨幣急挫。中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日發布人民幣中間價報7.1659，較上一日調貶666點或0.93％，為2023年11月以來新低，反映大陸央行容許人民幣順應市況下跌。

川普重新上台，外界憂慮美國通膨會升溫，而且他競選時多次威脅對中國商品加徵關稅，也引發外界對北京當局利用貨幣貶值來提升出口競爭力的擔憂。

人民幣中間價被視為人行引導外匯市場的工具，將人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%區間。

自川普選情明朗化，在岸人民幣一口氣走弱近1,000點至逼近7.2。昨天在岸人民幣先跌後回升，上午一度觸及7.195，較前日下午收盤再跌301點，創逾兩個半月新低。

截至昨天下午收盤，在岸人民幣報收7.1603，與前一日相比走升46點，為8月以來最低，較9月底7.01最強勢時回落逾2%。更多反映國際投資者預期的離岸人民幣昨天一度失守7.2，觸及7.2131，創逾三個月低位。

香港經濟日報引述加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略主管Alvin T. Tan分析，中國人行已準備好順應美元升勢，只要美元兌人民幣不升穿7.30，而且美元是對廣泛貨幣強勢，而非只對人民幣單方面走升，那麼人行就不會強力對抗。

瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師張建泰認為，川普曾揚言將向中國進口全面加徵高達60%關稅，人民幣首當其衝，人行順應美元強勢將人民幣中間價調整近一年最弱水平，意味人行並不急於入市維持人民幣市場穩定，並允許人民幣在美元走強下於合理區間貶值。

廣開首席產業研究院首席經濟學家連平指出，川普後續如對陸加徵關稅等限制性措施，將推動人民幣匯率階段性貶值，類似情況在2018至2019年中美貿易摩擦期間中也曾多次出現。他指出，大陸相關政策工具箱內調節人民幣波動的工具還不少，有能力保持人民幣匯率在合理的區間內基本穩定，人民幣不會出現持續大幅貶值。