中芯報捷 Q3營收創新高

大陸晶圓代工一哥中芯國際昨（7）日發布今年第3季財報，受到晶圓銷售量增加和產品組合變化影響，第3季營收21.7億美元，年增33.9%，創歷史新高；第3季淨利1.48億美元（新台幣48億元），年增58.3%。

今年前三季營收約人民幣418.79億元，年增26.5％；歸屬於上市公司股東的淨利約人民幣27.06億元，年減26.4％；前三季每股收益人民幣0.34元。

管理層在財報中指出，這是首次單季營收站上20億美元，第3季月產能新增2.1萬片12吋晶圓，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升。整體產能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。

中芯國際給予第4季業績指引，預期營收與前季相比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%之間。「公司會堅定發展信心，保持戰略定力，穩住市占，鞏固行業地位。」

從業務貢獻來看，中芯國際第3季營收占比中，分別為智慧手機24.9%、電腦與平板 16.4%、消費電子42.6%、互聯與可穿戴8.2%、工業與汽車7.9%。從地區來看，第3季來自中國區的營收占比為86.4%、美國區的占比為 10.6%、歐亞區占比為3.0%。

從產能來看，中芯國際月產能由2024年第2季的83.7萬片8吋約當晶圓，增加至2024年第3季的88.4萬8吋約當晶圓。按晶圓尺寸分類，第3季12吋晶圓營收占比為78.5%，8吋晶圓營收占比為21.5%。

產能利用率方面，中芯國際第3季為90.4%，較前一季85.2%回升。資本支出方面，中芯國際由第2季22.5億美元，降低到第3季11.7億美元。

中芯國際還公告，由國家積體電路產業投資基金（國家大基金）提名候選人黃登山，獲委任為公司第一類董事、非執行董事及董事會提名委員會成員。

東莞證券此前發布研報稱，展望下半年，中芯國際有望受益於消費電子、智慧手機平台的持續復甦，以及12吋產能持續擴產帶來的產品附加值提升，經營業績有望實現逐步復甦，長期發展動能充沛。

中郵證券表示，中芯國際正持續推進12吋產能建設，預計2024年全年資本支出維持75億美元。中長期看，全球半導體行業兼具週期性和成長性，短期的供需失衡不會影響行業的中長期好轉趨勢。伴隨終端設備智慧化需求上升，市場規模持續提升，產業鏈各環節逐級回暖，晶圓代工作為產業鏈前端的關鍵行業，產能利用率有望逐步恢復，實現持續穩健的中長期成長。