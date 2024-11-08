台達電進博會秀智造新品

台達電（2308）首度亮相進博會，具體展示致力於踐行新質智造的各項產品與方案，以及台達專注於可持續發展的策略，通過呈現公司在智能製造、新能源交通與通信基礎設施，將運營績效和可持續發展目標有效結合，實現利他力量，打造更美好的未來。

第七屆中國國際進口博覽會正在上海舉行，共有22家台企參展，展位總面積約2,235平方公尺，涉及食品、消費品、裝備、醫療、服務貿易五個產業領域及十個展館。其中，南僑食品連續七屆參展，冠捷投資、萬海航運、冠軍貿易參與六屆，台達集團首次參加進博會。

大陸海協會副會長李文輝、上海市台辦主任金梅、副主任王立新到展場探望台企。金梅表示，大陸市場潛力巨大並不斷擴容提質，政府努力推動全面深化改革擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，這將為台企帶來更廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間，鼓勵台企看好持續深耕大陸市場，抓住大陸新一輪發展機遇。

上海台協會長張簡珍表示，大陸是發展中國家領頭羊，市場巨大，甚至已居於首位，將越過發達國家。這次進博會有許多一帶一路國家企業、元首與會，包括哈薩克、塞爾維亞等都表示渴望中國這個舞台，並稱這個市場將對其經濟有幫助。台企應該上船一起參與一帶一路，跟著大陸從一帶一路再到東協、RCEP等。

台灣半導體零組件大廠上銀科技攜手子公司大銀微系統參加展會表示，儘管中美競爭持續，但相信這兩、三年大陸半導體市場會是爆發期。同時，在國際局勢等因素下，上銀透露，正關注具有華人文化的馬來西亞檳城，料該地或成為東南亞半導體的新亮點。