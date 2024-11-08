大陸出口大驚奇 進口衰退 四個月首見

大陸海關總署昨（7）日公布10月進出口外貿數據，以美元計算，10月出口3,090.6億美元，年增12.7%，大幅優於市場預期的5%；10月進口2,133.4億美元，年減2.3％，是近四個月來首次由正轉負，且遜於市場預期的年減2%。

分析人士稱，出口數據以兩年多來的最快速度增長，原因是和美歐兩線貿易戰的威脅迫在眉睫，出口商「搶出口」有關。進口成長進一步放緩，主要是境內有效需求復甦乏力以及進口價格低點和基數上升影響。

大陸出口概況

在大陸低迷的經濟中，出口是為數不多的亮點之一。凱投宏觀中國經濟學家黃子春指出，「預計未來幾個月出貨量將保持強勁，川普的回歸可能會在短期內提振大陸的出口，因為美國進口商會增加採購以應對關稅。」

經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰指出，可以預見第4季將有大量提前出貨的情況，然後壓力在2025年開始顯現。

川普在2017年至2021年的總統任期內對大陸發動貿易戰，對各行業均產生影響，從吸塵器製造商到機械製造商，超過2,000億美元的商品被加徵關稅。多家大陸企業還受到川普政府基於國家安全的出口管制打擊。

大陸海關數據顯示，去年大陸對美國的主要出口產品是智慧手機、平板電腦和遊戲機，這有可能重演川普的第一個任期制裁，當時他的目標是大陸電子製造商。川普確定重返白宮，使他對大陸進口商品徵收60%關稅的競選承諾成為焦點。同時，大陸與歐盟的貿易緊張局勢也正在加劇。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，大陸官方將會採取貨幣以及其他措施，包括鼓勵國內消費和開拓「一帶一路」國家的新市場，以應對可能提高的關稅。

香港經濟日報引述保銀資本管理首席經濟學家張智威分析表示，近期大陸經濟顯露站穩跡象，預計第4季經濟溫和改善，但貿易戰可能在明年第1季打響，不能再依賴出口拉動經濟增長，預計明年財政政策更加積極。

兩岸貿易數據方面，按美元計，10月兩岸貿易額為279.36億美元，年增12.5%。其中，大陸自台灣進口218.14億美元，年增15.5%；大陸對台灣出口61.22億美元，年減2.9%。