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代表陸國台辦 海協會副會長：支持福建擴大對台交流合作

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸海協會副會長黃文濤近日表示「國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作」。（圖／截自三明日報）
大陸海協會副會長黃文濤近日表示「國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作」。（圖／截自三明日報）

大陸福建三明近期舉辦數場涉台活動，大陸海協會副會長黃文濤代表大陸國台辦參加，他強調，國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作，希望更多台農台企走進三明落地生根。

據三名日報消息，11月6日，第十九屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨第三屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇在三明市會議中心開幕。

黃文濤表示，福建農林業多樣性資源豐富、特點突出，是大陸台農台企最密集、兩岸農業交流最活躍的地區。福建省委、省政府，三明市委、市政府高度重視對台工作，「出台並落細系列對台政策」，為台農台企發展營造了良好環境。「國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作」，希望更多台農台企走進三明、落地生根。

另外，本次海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇討論主題是客家文化，並邀集諸多學者討論兩岸客家文化的交流。

公開資料顯示，三明是全大陸首個「海峽兩岸鄉村融合發展試驗區」，2022年12月舉辦第一屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇，至於兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會於2005年創辦至今，已成功舉辦十八屆。

另據北海日報7日消息，海協會會長張志軍11月5日至6日到廣西北海市調研，他表示，海協會將一如既往發揮自身作用，積極為台胞台企在大陸實現更好發展提供支持與幫助，「希望企業堅定信心、把握機遇，不斷融入大陸新發展格局」。

國台辦 海協會 福建

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