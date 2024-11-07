代表陸國台辦 海協會副會長：支持福建擴大對台交流合作
大陸福建三明近期舉辦數場涉台活動，大陸海協會副會長黃文濤代表大陸國台辦參加，他強調，國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作，希望更多台農台企走進三明落地生根。
據三名日報消息，11月6日，第十九屆海峽兩岸（三明）林業博覽會暨第三屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇在三明市會議中心開幕。
黃文濤表示，福建農林業多樣性資源豐富、特點突出，是大陸台農台企最密集、兩岸農業交流最活躍的地區。福建省委、省政府，三明市委、市政府高度重視對台工作，「出台並落細系列對台政策」，為台農台企發展營造了良好環境。「國台辦和海峽兩岸關係協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作」，希望更多台農台企走進三明、落地生根。
另外，本次海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇討論主題是客家文化，並邀集諸多學者討論兩岸客家文化的交流。
公開資料顯示，三明是全大陸首個「海峽兩岸鄉村融合發展試驗區」，2022年12月舉辦第一屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇，至於兩岸林業博覽會暨投資貿易洽談會於2005年創辦至今，已成功舉辦十八屆。
另據北海日報7日消息，海協會會長張志軍11月5日至6日到廣西北海市調研，他表示，海協會將一如既往發揮自身作用，積極為台胞台企在大陸實現更好發展提供支持與幫助，「希望企業堅定信心、把握機遇，不斷融入大陸新發展格局」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言