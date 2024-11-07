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中芯國際Q3淨利年增58.3% 預計Q4毛利率將大幅提升

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際第3季淨利潤1.48億美元，年增58.3%。路透
中芯國際第3季淨利潤1.48億美元，年增58.3%。路透

中芯國際7日發布今年第3季財報，受到晶圓銷售量與上年相比增加和產品組合變化影響，淨利潤1.48億美元（新台幣48億元），年增58.3%。

此外營收21.7億美元，年增33.9%。管理層在財報中評論，這是首次站上單季20億美元台階，創歷史新高。新增2.1 萬片12吋月產能，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升。整體產能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。

中芯國際給予第4季指引，預期收入與上季相比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%之間。「公司會堅定發展信心，保持戰略定力，穩住市占，鞏固行業地位。」

從業務來看，中芯國際第2季收入占比，分別為智慧手機 24.9%、電腦與平板 16.4%、消費電子42.6%、互聯與可穿戴 8.2%、工業與汽車 7.9%。

從地區來看，中芯國際第3季來自中國區的營收占比為 86.4%、美國區的占比為 10.6%、歐亞區占比為 3.0%。

從晶圓尺寸來看，中芯國際第2季12 吋晶圓營收占比為 78.5%，8 吋晶圓營收占比為 21.5%。

從產能方面來看，中芯國際月產能由 2024 年第2季的 83.7萬片 8 吋約當量晶圓，增加至 2024 年第3季的 88.4 萬 8 吋約當量晶圓。

產能利用率方面，中芯國際第3季為90.4%，較前一季85.2%回升。資本開支方面，中芯國際由第2季22.5億美元，降低到第3季11.7億美元。

中芯國際還公告，由國家積體電路產業投資基金（國家大基金）提名候選人黃登山，獲委任為公司第一類董事、非執行董事及董事會提名委員會成員。

上海財經大學黨委常委、副校長陳信元，獲委任為公司第三類董事、獨立非執行董事、董事會審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

於陳信元獲委任為審計委員會主席後，獨立非執行董事范仁達不再擔任審計委員會主席，繼續擔任審計委員會成員，自 2024年 11月 7日起生效。

上海 中芯 美國 電路

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