綠電占比逾9成 藏電外送14省市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家電網西藏電力有限公司6日表示，截至目前西藏自治區2024年「藏電外送」電量17.91億千瓦時，清潔能源成功外送華北、華中、華東等14省市。

西藏電力有限公司為西藏創造經濟效益約4.9億元（人民幣，下同），並助受電地區減煤55萬噸，減排二氧化碳137萬噸、二氧化硫4萬噸。

中新社報導，自2015年首次「藏電外送」以來，西藏已實現清潔能源外送電量157.9億千瓦時，已為西藏創造經濟效益超42億元，實現減煤485萬噸，減排二氧化碳1208萬噸、二氧化硫36萬噸。 　　

西藏自治區積極服務國家清潔能源基地建設，清潔能源發展迅猛，截至目前西藏電網清潔能源總體占比超90%，基本實現清潔能源供電。

外送 減排 西藏

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