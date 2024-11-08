內蒙光電站併網發電 減碳470萬噸

大陸國家能源集團國電電力蒙西藍海光伏電站項目日前實現全容量併網。這是目前全球單體規模最大的「沙戈荒」（沙漠、戈壁和荒漠的簡稱）採煤沉陷區光伏基地。

中新社報導，國電電力蒙西藍海光伏電站位於內蒙古鄂爾多斯鄂托克前旗上海廟鎮東北部，占地約10.5萬餘畝，鋪設超過590萬塊光伏組件。

這裡位於毛烏素沙漠邊緣，站在基地中央，在黃沙烈日下遠眺，深藍色的太陽能板構成了一片「光伏海」，不時有羊群到板下吃草。

國家能源集團國電電力發展公司工程建設部副主任闖喜宏介紹，蒙西藍海光伏電站項目（300萬千瓦）總投資約120億元人民幣。它與不遠處的國內首個一次性建設規模最大的上海廟火電廠（400萬千瓦）構成「火光」一體化700萬千瓦工程。以「火光打捆，一體送出」的思路，光伏電站送出全部接入火電廠升壓站，所發電力打捆送至山東消納。

按照火電標準煤耗計算，該項目每年可節約標準煤171萬噸、減排二氧化碳約470萬噸，相當於植樹6.27萬公頃。

光伏項目位於煤礦待採區，設計適用於沉陷區場景的光伏電站方案。此外，該項目選用鋼材料替代傳統混凝土作為光伏支架基礎，相比混凝土預制樁，打樁直徑由400毫米降至100毫米，顯著減少對草原生態的破壞。

項目還規畫「板上發電、板下養羊、鄉村振興、工業旅遊」發展模式，在光伏板下種植優良牧草和固沙植物，同時在部分區域規畫養殖澳蒙羊和生態雞等，實現太陽能發電與養殖並舉的複合生態發展模式。

闖喜宏介紹，這裡還將擴展1000萬千瓦光伏項目和500萬千瓦「風光+製氫」項目，最終將建成容量2000萬千瓦的「風光火」一體化智能發電綜合能源基地。