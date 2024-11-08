試驗航線發布 虹橋拚低空經濟

虹橋國際開放樞紐城際低空試驗航線6日正式發布，航線區域覆蓋虹橋綜合交通樞紐、虹橋蟠龍天地、太倉航站樓、松江直升機基地、昆山航站樓、蕪湖宣州機場等地。

中新社報導，虹橋國際開放樞紐城際低空試驗航線的發布，是為了加強商務出行、文旅體驗、醫療救援、消防應急、社會治理等豐富多元的應用場景開發，激活市場需求。

以全域應用牽引低空經濟產業鏈最終形成閉環，構築滬蘇浙皖的長三角低空經濟走廊。

中國工程院院士、飛機設計專家吳光輝在會上提到，預計2025年到2040年，隨著中國低空空域改革取得突破，中國通航市場將迎來爆發，個人娛樂將成為增長最快的業務，短途運輸、公務飛行、低空旅遊等業務市場占比也將接近發達國家水平。