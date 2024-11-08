進博會全勤生南僑 簽約金額新高

第七屆中國國際進口博覽會正在上海舉行，大陸海協會副會長李文輝、上海市台辦主任金梅、副主任王立新於6日到展場探望參展台企。金梅表示，中國市場潛力巨大並不斷擴容提質，政府努力推動全面深化改革擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，將為台企帶來更廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間。

據上海市台胞服務中心微信公眾號「滬台通」消息，16日金梅等人詳細了解台企參展和簽約合作情況。

金梅表示，中國市場潛力巨大並不斷擴容提質，政府努力推動全面深化改革，擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，這都將為台灣企業帶來更加廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間，中國大陸市場及上海市將是台灣企業投資興業發展的最佳選擇之一。

金梅當日出席見證南僑食品集團與英國乳製品大廠Lakeland Dairies公司、日本雷恩自動化株式會社採購簽約儀式。南僑集團陳正文董事長說，南僑集團已連續七屆參展，從第一屆90平方公尺的「見習觀摩」到本屆260平方公尺的中央區展位，今年簽約金額也創歷史新高。南僑集團充分享受到中國大陸舉辦進博會帶來的發展紅利，深刻感受到中共總書記習近平對於進博會「愈辦愈好」要求的內涵精神，未來南僑集團將積極總結參與七屆進博會的經驗做好，積極助力其他台企領略進博會的魅力。

上海台協會長張簡珍接受媒體聯訪表示，大陸是發展中國家領頭羊，市場巨大，甚至已居於首位，將越過發達國家。這次進博會有許多一帶一路國家企業、元首來與會，包括哈薩克、塞爾維亞等都表示渴望中國這個舞台，並稱這個市場將對其經濟有幫助。台企應該上船一起參與一帶一路，跟著大陸從一帶一路再到東協、RCEP等。

據統計，第七屆進博會共有22個台企報名參展，展位總面積約2,235平方公尺，涉及食品、消費品、裝備、醫療、服務貿易5個產業領域及10個展館。

其中，南僑食品連續七屆參展，冠捷投資、萬海航運、冠軍貿易參與六屆。另外，台達集團則是首次參加進博會。