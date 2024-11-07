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川普勝選後首個交易日 陸股「開低走高」、人民幣止跌

中央社／ 上海7日電
川普當選後的首個交易日，中國大陸股市開低走高，3大指數上漲2到3%不等。人民幣兌美元匯率昨天重貶後，今天雖然止跌，然而中國央行將中間價調低6.66分，顯示容許人民幣順應市場情況下跌。示意圖，中新社
川普當選後的首個交易日，中國大陸股市開低走高，3大指數上漲2到3%不等。人民幣兌美元匯率昨天重貶後，今天雖然止跌，然而中國央行將中間價調低6.66分，顯示容許人民幣順應市場情況下跌。示意圖，中新社

川普當選後的首個交易日，中國大陸股市開低走高，3大指數上漲2到3%不等。人民幣兌美元匯率昨天重貶後，今天雖然止跌，然而中國央行將中間價調低6.66分，顯示容許人民幣順應市場情況下跌。

美國前總統川普（Donald Trump）於大選勝出將重返白宮，6日當天，陸股震盪，終場3大指數以小跌作收，上證指數跌幅0.09%、深證成指跌幅0.35%、創業板指跌幅1.05%。

今天陸股3大指數全面開低走高，上證指數收盤上漲2.57%，深證成指漲2.44%，創業板指漲3.75%，整體股市超過4500檔個股上漲；滬深兩市全天成交額達人民幣2.5兆元（下同，約新台幣11.25兆元）。

綜合第一財經、香港經濟日報報導，有分析師認為，雖然川普可能採取的關稅政策對於中國來說是不利因素，然而從陸股昨天的小幅震盪到今天的漲勢，顯示這些影響已經被資本市場逐漸消化。於此同時，中國全國人大常委會會議可能在明天發布新一波的刺激經濟政策，鼓舞了投資人信心。

業內人士指出，隨著川普確定再次當選，11月初以來的部分市場觀望與不確定因素暫時消除。但川普明年正式上任後，施政方向仍有不確定性。短期內，投資者期待中國進一步的財政政策。

鑫鼎基金首席經濟學家胡宇向分析，川普會推動美國聯準會降息，對全球市場特別是中國市場是一大利多；對中國國內政策而言，為了應對外部不確定性因素，發布政策的力道可能會更大，預備措施可能會更多，這有利於延續行情、提振內需。

陸股走高，中國匯市也較前一日冷靜。人民幣兌美元匯率昨天重挫，離岸人民幣兌美元一度貶破7.2，在岸人民幣兌美元也一度貶破7.18關卡；不過今天離岸人民幣兌美元重回7.17上下徘徊，在岸人民幣兌美元則從7.18回升到7.16上下。

雖然人民幣兌美元匯率略為回升，然而川普再次執政也令市場預期美元再度強勢，今天中國人民銀行（中國央行）發布人民幣中間價，調降6.66分，來到7.1659，創2023年11月以來新低，顯示中國容許人民幣順應市場情況下跌。

人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。

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