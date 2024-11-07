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搶在川普加稅前出貨 大陸10月出口年增速高達12.7%

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
以美元計，大陸10月出口年增12.7%，遠超市場預期，高於9月10.3個百分點，更創2023年4月來新高，分析認為與市場趕在川普可能回歸並加徵高額關稅而趕著發貨有關。（中新社）
以美元計，大陸10月出口年增12.7%，遠超市場預期，高於9月10.3個百分點，更創2023年4月來新高，分析認為與市場趕在川普可能回歸並加徵高額關稅而趕著發貨有關。（中新社）

大陸海關總署7日公布最新數據顯示，以美元計，大陸10月出口年增12.7%，遠超市場預期，高於9月10.3個百分點。外電指出，出口數據以兩年多來的最快速度增長，原因是和美歐兩線貿易戰的威脅迫在眉睫，趕著發貨有關。亦有專家點出「川普效應」發揮的影響，指川普的回歸可能在短期內提振大陸出口，關稅的潛在影響可能要到明年下半年才會顯現。

大陸海關總署數據顯示，大陸10月出口年增12.7%，創2023年4月來新高；以國家來看，10月中國對美國的出口年增8.1%，對歐洲的出口則成長12.7%。

路透報導，大陸10月出口以兩年多來的最快速度增長，原因是和美歐兩線貿易戰的威脅迫在眉睫，工廠趕在可能的加徵關稅前將庫存發往主要市場。川普確定重返白宮，使他對大陸進口商品徵收60%關稅的競選承諾成為焦點。同時，大陸與歐盟的貿易緊張局勢也正在加劇。

凱投宏觀的中國經濟學家黃子春表示，川普的回歸可能在短期內提振大陸出口，關稅的潛在影響可能要到明年下半年才會顯現。經濟學人智庫資深經濟學家徐天辰指出，可以預見第四季將有大量提前出貨的情況，然後壓力在2025年開始顯現。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，大陸官方將採取貨幣和其他措施，包括鼓勵國內消費和開拓「一帶一路」國家的新市場，以應對可能提高的關稅。

另，大陸10月進口由上月的年增0.3%轉為下降2.3%，成長放緩2.6個百分點，為近四個月來最低；貿易順差錄得957.2億美元，較9月增加140.1億美元，處於歷史第三高位。

中國光大銀行宏觀經濟研究員周茂華認為，進口成長進一步放緩，主要是受大陸國內需求復甦乏力，以及進口價格較低和基數上升的影響。

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