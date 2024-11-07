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民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

投資人期待大陸人大常委會「利多」消息 港股今強勁反彈翻紅

中央社／ 香港7日電
香港股市今天翻紅，主要是投資人期待中國全國人大常委會會議將會落實刺激經濟的具體措施；恆生指數收盤上漲414點或2.02%，收報20953點，收復了昨天大部分跌幅。港股示意圖。中通社
香港股市今天翻紅，主要是投資人期待中國全國人大常委會會議將會落實刺激經濟的具體措施；恆生指數收盤上漲414點或2.02%，收報20953點，收復了昨天大部分跌幅。港股示意圖。中通社

港股市今天翻紅，主要是投資人期待中國全國人大常委會會議將會落實刺激經濟的具體措施；恆生指數收盤上漲414點或2.02%，收報20953點，收復了昨天大部分跌幅。

港股今天成交總額為港幣2197億元（約新台幣9887億元），各類股票全面上揚，其中以消費、銀行和房地產股表現較佳。

川普再次出任美國總統的消息昨天衝擊港股，導致恆指大跌468點或2.23%，主因是市場預期川普上台後勢必遏制中國，首先會提高中國進口貨品關稅，而香港勢將被拖累。

不過港股今天強勁反彈，分析多認為，主要是投資者期待明天結束的中國全國人大常委會會議將會落實刺激經濟措施。此外，市場普遍預期，美國將會進一步降息，有利於港股表現。

也有分析師認為，由於川普上台後可能會馬上調高對中國進口貨品的關稅，令美中經貿關係更趨緊張，且預期他對中國態度強硬，短期內港股將會面對壓力，尤其是科技、通訊等產品。

另有分析說，北京推出的刺激經濟政策有利港股，且港股已進入牛市，正從谷底反彈，港股仍有上升空間。

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