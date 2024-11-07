陸官方積極向外資招手 陸證監會：陸港股估值仍處於歷史相對低位

在官方推出增量政策後，近期大陸股市交易火熱，連帶使投資者信心得到恢復，大陸官方也開始積極向外資招手。大陸證監會機構司司長申兵7日表示，A股、H股以及境外上市的陸企，從估值水平來看，與新興經濟體相比，「仍然處於相對歷史低位，這為外資長期配置提供了更優選擇」。

財聯社報導，申兵7日出席上海證券交易所國際投資者大會時還表示，證監會近期會同商務部，明確了主權基金透過QFII管道投資的稅收優惠落地操作性指引，「正在制定修訂短線交易規則、程序化交易規則等，以法治的方式消除外資參與市場面臨的不確定性」。

申兵表示，大陸資本市場是全球無法忽略且是最重要的市場，原因有三：一是長期看好經濟的穩定發展；二是長期看好大陸資本市場的發展前景；三是長期看好大陸的投資環境，證監會將不斷優化「穩定透明可預期的投資環境」。

針對外資赴陸投資展業，申兵指出，在現有政策法規的基礎上，證監會也將「提供進一步的支持」，需要綜合考慮外資機構的集團整體實力。

申兵表示，目前證監會對於境外優質銀行在華分行支行申請基金託管資格的，已經允許將境外母行的一些指標合併計算。下一步也將考慮研究允許在申請個人退休金投資業務等方面採取類似的機制。在優化數據跨境流動方面，我們也正在積極研究證券業的同樣正面的清單。

申兵還提到，證監會將在三方面推動制度性開放，一是繼續強調改革開放是大陸的基本國策，二是維護一個市場化、法治化、國際化營商環境，三是資本市場的生態持續完善，「在強監管防風險資金市場的高品質發展，不斷提升市場投資價值方面」，努力創造一個讓公司更規範，投資更安心的市場。

針對當前陸股市場估值，華泰證券10月初曾表示，9月下旬的政策組合拳大大的改變了市場預期，目前從市盈率、風險溢價和股債性價比三個角度看，A股估值「已經修復至合理區間但還未進入極端水平」，對業績預期的敏感度提升。市場後續關注重點包含，財政政策發布、第三季業績、美國大選、美聯準降息節奏，以及12月份中央經濟工作會議等。