與外資座談 陸央行行長：拓展境內外金融市場互聯互通

中國人民銀行（大陸央行）6日與11家外資金融機構召開座談會，聽取外資金融機構意見建議。人行行長潘功勝在會上表示，將繼續堅持實施支持性的貨幣政策，並穩定推動金融服務業及金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。

根據人行官網消息，座談會上，潘功勝深入闡釋了當前大陸貨幣政策立場及貨幣政策框架調整有關考慮，介紹金融業高水平開放及一攬子金融增量政策相關工作進展，聽取意見建議，並就各機構關心的問題交流回應。

各外資金融機構認為，今年以來人行在深化金融業改革開放、優化營商環境、完善金融數據跨境流動管理等方面的系列舉措取得積極進展。近期推出的一攬子金融增量政策強力推動經濟高品質發展，維護金融市場穩定，「外資對大陸市場的預期與信心明顯提升」。希望進一步加強政策與市場的溝通互動，持續加強推動各項增量政策落地見效。

潘功勝表示，大陸經濟的基本面及市場廣大、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。特別是一攬子金融增量政策發布實施以來，國內外給予了正面正面評價，有力提振了社會信心。

潘功勝指出，人行將掌握好經濟成長品質、內部和外部、投資和消費的動態平衡，「繼續堅持實施支持性的貨幣政策」，加強與市場溝通，不斷提升金融服務質效。「穩定推動金融服務業及金融市場制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通」，促進貿易及投融資便利化，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，促進經濟持續回升向好、金融高品質發展。

根據人行消息，匯豐銀行、香港東亞銀行、渣打銀行、花旗銀行、新加坡星展銀行、日本瑞穗銀行、摩根大通銀行、法國興業銀行、德意志銀行、加拿大蒙特婁銀行、摩根士丹利等11家外資金融機構負責人參會並發言。人行、大陸國家外匯管理局有關司局和所屬單位負責人員與會。