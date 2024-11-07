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貿易戰陰影下搶出口 大陸10月出口年增12.7％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
出口商搶出口，大陸10月出口年增12.7％。(上海發布)
出口商搶出口，大陸10月出口年增12.7％。(上海發布)

大陸海關總署今日公布10月進出口外貿數據，以美元計算，10月出口3,090.6億美元，按年增12.7%，大幅優於市場預期的5%；10月進口2,133.4億美元，按年下降2.3％，是近四個月來首次由正轉負，且遜過預期的年減2％。

今年1至10月，出口按年增5.1%，達2兆9,264.6億美元；1-10月進口2兆1,411.9億美元，年增1.7％。

分析人士稱，出口超預期增長可能反映在貿易戰陰影下，出口商「搶出口」，以減輕明年潛在貿易戰的衝擊。

香港經濟日報引述保銀資本管理首席經濟學家張智威分析表示，近期大陸經濟顯露企穩跡象，預計第4季度經濟溫和改善，但貿易戰可能在明年第1季打響，不能再依賴出口拉動經濟增長，預計明年財政政策更加積極。

依賴 出口值 海關 香港

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