22台企參展進博會 滬台辦主任：鼓勵台企深耕中國市場

第七屆中國國際進口博覽會近日在上海舉行，大陸海協會副會長李文輝、上海市台辦主任金梅、副主任王立新於6日到展場探望參展台企。金梅表示，中國市場潛力巨大並不斷擴容提質，政府努力推動全面深化改革擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，這將為台企帶來更廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間，鼓勵台企看好持續深耕中國市場，抓住大陸新一輪發展機遇。

據上海市台胞服務中心微信公眾號「滬台通」消息，11月6日，金梅一行詳細了解台企參展和簽約合作情況，鼓勵參展台企搶抓中國式現代化建設機遇，積極融入新發展格局、參與高品質發展，在中國大陸擴大自主開放的進程中實現自身更大發展。

金梅稱，中國市場潛力巨大並不斷擴容提質，政府努力推動全面深化改革，擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，這都將為台灣企業帶來更加廣闊的貿易拓展、投資興業、創新應用的發展新空間，中國大陸市場及上海市將是台灣企業投資興業發展的最佳選擇之一。她鼓勵台企看好並持續深耕中國市場，抓住大陸新一輪發展機遇，充分利用進博會平台，擴大品牌影響，拓展市場管道，促進滬台經濟高質量融合發展。

金梅當日還出席見證南僑食品集團分別與英國乳製品大廠Lakeland Dairies公司、日本雷恩自動化株式會社採購簽約儀式。南僑集團陳正文董事長說，南僑集團已連續七屆參展，從第一屆90平方公尺的「見習觀摩」到本屆260平方公尺的中央區展位，今年簽約金額也創歷史新高。南僑集團充分享受到中國大陸舉辦進博會帶來的發展紅利，深刻感受到中共總書記習近平對於進博會「越辦越好」要求的內涵精神，未來南僑集團將積極總結參與七屆進博會的經驗做好，積極助力其他台企領略進博會的魅力。

上海台協會長張簡珍接受媒體聯訪表示，大陸是發展中國家領頭羊，市場巨大，甚至已居於首位，將越過發達國家。這次進博會有許多一帶一路國家企業、元首來與會，包括哈薩克、塞爾維亞等都表示渴望中國這個舞台，並稱這個市場將對其經濟有幫助。台企應該上船一起參與一帶一路，跟著大陸從一帶一路再到東協、RCEP等。