上銀參展進博會：未來兩三年 陸半導體市場將呈爆發期

第七屆進博會近日於上海登場，台灣半導體零組件大廠上銀科技攜手子公司大銀微系統參加展會表示，儘管中美競爭持續，但相信這兩三年大陸半導體市場會是爆發期。同時，在國際局勢等因素下，上銀透露，正關注具有華人文化的馬來西亞檳城，料該地或成為東南亞半導體的新亮點。

大銀大中華區營銷部業務總監林頂立受訪時表示，上銀和大銀本次展會以半導體整套方案切入半導體AI領域及生產關鍵零組件，以滿足今年半導體市場需求。他引述上銀科技總裁卓永財的話指出，大銀是「十年磨一劍」與台灣許多面板產業一樣，正在等這一波半導體熱度的機會，「相信這兩三年將會是非常爆發的時期」。

林頂立說，在大陸市場，公司今年與指標性客戶合作，相信這兩年會持續成交。他提到，由於大陸市場受限一些政治因素影響，因此需尋求高品質廠家，而上銀本身即是當地合作目標之一，也是當地供應鏈的重要合作夥伴。

大銀另一名業務總監蔡志勇則說，大陸發展半導體產業行之有年，發展腳步超乎預期，儘管正面臨美國禁用條款，但仍在走自己的路且走得蠻快，發展出獨特方式，「所以大銀現在極力開發半導體（領域產品）以平衡業績」。

林頂立則稱，公司整體方針不做整機設備，而是投入次系統方案，專為客戶提供整體解決方案，讓各環節各司其職，類似於打團體戰。目前大陸市場相當競爭，甚至有些當地企業冒充台廠充斥市場裡，上銀強調低價競爭不是長遠之計，選擇專注品質把控和關鍵技術。