大陸人行喊擴大金融救市力道

中國人民銀行行長潘功勝在全國人大常委會議上作出「關於金融工作情況的報告」指出，下一步工作要堅持支持性的貨幣政策立場，擴大貨幣政策逆周期調節力度，以支撐經濟成長。

潘功勝表示，要全面加強金融監管，實際提高監管有效性。持續提升金融服務質效，擴大金融支持經濟高品質發展的力度。

潘功勝指出，要不斷深化金融改革開放，加速建構大陸特色現代金融體系。積極穩健防範化解金融風險，全力維護金融體系整體穩定。

據中國人大網，會議聽取潘功勝受國務院委託所作的關於金融工作情況報告。報告介紹2023年10月以來金融工作進展及成效、當前經濟金融面臨的形勢和問題

彭博報導，潘功勝此番發言，正值備受期待的全國人大常委會會議本周在北京召開之際。投資者正在密切關注此次會議，以從中尋找增量刺激措施的跡象。

大陸國務院總理李強5日表達，對政府能夠推動經濟持續向好、實現5%左右經濟成長目標的信心，稱貨幣政策、財政政策都有比較大的空間。