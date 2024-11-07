大陸證券業冒出「超級航艦」 國泰君安准併海通 資產衝7.2兆元
今年9月宣布要合併的國泰君安與海通證券，獲得上海市政府核准同意，代表這起總資產達人民幣1.6兆元（約新台幣7.2兆元）的合併案正式過關，合併後的新公司成為大陸史上最大的證券業「超級航艦」。
中國證券報報導，國泰君安證券董事長朱健，於10月26 日全球財富管理論壇2024 蘇河灣大會上表示，正加快推進與海通證券的併購，這是在加快建設金融強國、打造上海國際金融中心的大背景下，強強聯合、優勢互補共同打造一流投資銀行的重要舉措，也能夠更加有力地推動上海金融、科創「雙中心」聯動發展。
國泰君安10月30日公布第3季財報提到，截至10月23日，合併交易相關的審計等工作尚未完成。在審計等相關工作完成後，國泰君安將另行召開董事會審議與本次交易相關未決事項，並編製換股吸收合併報告書，履行相應的股東大會審議程式。
海通證券也在第3季財報中表示，與國泰君安正籌劃由國泰君安換股吸收合併公司並募集配套資金，本次交易尚需履行必要的內部決策程式，並需經有權監管機構批准後方可正式實施。
據兩家券商公布第3季財報，國泰君安和海通證券兩家券商總資產、淨資產合計分為人民幣1兆6,251.8億元、3,008.2億元，中信證券最新披露的上述兩項數據分別是1兆7,317億元、2,238億元。
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