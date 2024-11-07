華為揭露固態電池專利

大陸科技巨頭華為研發固態電池有成，華為公布最新的固態電池專利，名稱為《摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池》，內容與硫化物有關，該技術能使鋰離子電池具有較長的使用壽命。

大陸國家知識產權局訊息顯示，華為公布一項在2023年5月申請的專利，專利名為「摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池」。

科創板日報報導，華為這次申請專利的固態鋰離子電池具有高能量密度、高安全性、長循環壽命、高穩定性能等特點，能夠滿足未來電動車、儲能等多種應用場景對鋰離子電池不斷提高的性能要求；同時解決液態鋰硫電池體系中多硫化物（LiSx）穿梭導致容量衰減嚴重的瓶頸性難題。

全固態電池按電解質分類，主要包括聚合物、氧化物和硫化物三種體系。其中，硫化物全固態電池具有高能量密度、快速充放電、低溫性能優異以及高安全性、長壽命等優點，被業界視為顛覆性技術。

寧德時代儲能事業部技術長許金梅指出，目前沒有任何一種固態電解質是十全十美的，不過硫化物路線或率先突破；寧德時代首席科學家吳凱今年稍早透露，寧德時代2027年小批量生產全固態電池機會很大，硫化物路線進展較快，已建立10Ah級全固態電池驗證平台。

近期大陸多家公司宣布在固態電池領域進展，其中太藍新能源聯合長安汽車將於7日在重慶召開固態鋰電池新技術發布會備受市場關注，外界關注這次有可能踏出規模化應用的一步。

此外，國頤新能源取得一項名為「一種雙極型全固態電池」的專利，該技術能實現方便對電池進行固定與拆卸；遠景動力近期也取得全固態電池極片相關專利。