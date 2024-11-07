快訊

高雄大樓火警釀3死2傷 夫死、母子重傷另2死者身分待查

全球平板五大 陸企占三席 聯想、華為Q3衝上第三、四名

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小米平板Q3出貨量年增近六成，成長快速。圖為小米pad 7。 （取自小米官網）
小米平板Q3出貨量年增近六成，成長快速。圖為小米pad 7。 （取自小米官網）

市調機構Canalys在昨（6）日發布第3季全球平板電腦貨量數據顯示，平板電腦市場總體年增11%。蘋果、三星穩居前二。聯想與華為分別位居三、四名，小米排第五，但年增58%，成長速度驚人。

Canalys表示，第3季全球平板電腦出貨量達到3,740萬台，受消費和商業領域需求復甦的推動，平板電腦市場連續三季出現增長。

就廠商排名觀察，蘋果與三星第3季市占率分別為36.3%、18.4%，蘋果市占率較去年同期下滑3.8個百分點，三星提高0.2個百分點。

第3季全球平板電腦概況
第3季全球平板電腦概況

值得注意的是，大陸廠商成長快速。在出貨量方面，聯想年增14%，小米則以58%的增幅成為增長最快的廠商。華為的出貨量290萬台，年增29%。

平板電腦銷售第三至五名皆由大陸廠商包辦，聯想、華為與小米第3季市占率分別為7.9%、7.7%與6.8%，市場占有率較去年同期分別增加0.2個百分點、1.1個百分點與2個百分點。

Canalys研究經理Himani Mukka表示，在充滿挑戰的消費環境中，各市場的捆綁優惠和積極促銷推動平板電腦出貨量的成長。第3季零售通路庫存累積，為迎接提前開始的節日折扣季。無論是海外市場的「Black Friday」、「Cyber Monday」，還是「雙11」購物節，各大廠商都在推出新品，以吸引用戶升級舊款平板電腦。

另一家市調機構IDC統計也有同樣趨勢，第3季全球平板電腦出貨量達到3,960萬台，年增20.4%。IDC稱增幅如此明顯，一方面與去年同期基期數據低，一方面也與行業供應端樂觀有關。

不過IDC在品牌統計上則有些差異，前五名分別為蘋果、三星、亞馬遜、華為與聯想。市占率分別為31.7%、17.9%、11.6%、8.2%與7.6%。除了亞馬遜與華為市占率個別增長5個百分點與1.3個百分點之外，其他市占皆較去年同期有所下滑。

IDC指出，華為在第3季出貨320萬台，年增44.1%。新推出的MatePad SE 11因其競爭力價格受市場青睞，聯想出貨量為300萬台，年增14.7%。儘管降至第五位，但商業市場表現顯著改善。


延伸閱讀

陸牌Q3平板電腦市占率上升 小米出貨年增58% 速度最快

平板電腦 貨量

延伸閱讀

陸牌Q3平板電腦市占率上升 小米出貨年增58% 速度最快

傳蘋果正與鴻海討論 在台為其生產少量自用AI伺服器

蘋果投資印尼拚i16解禁 攜手供應商 提出1,000萬美元建廠計畫

創銷售額新紀錄 「小米15」拿下天貓雙11國產機銷量、金額雙冠軍

相關新聞

陸股10月685萬新開戶 創9年最大增幅

自大陸官方九月底加大推出經濟刺激政策後，A股市場持續火熱。上海證券交易所數據顯示，今年十月新開設的A股交易帳戶超過六八○...

川普當選預期心理 人民幣重貶

人民幣對美元匯率昨日大幅走低，其中離岸人民幣更一度失守七點一九關口，日內重貶逾九百個基點。路透引述消息人士透露，大陸國有...

長江經濟帶9自貿區 倡聯動發展

中國大陸長江經濟帶9省市自貿試驗區將聯動發展，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略。

陸隱形獨角獸500強 總估值破2兆

2024中國隱形獨角獸企業500強大會5日在山東青島舉行。會上發布的《2024中國隱形獨角獸企業500強發展報告》（報告...

香港ETF市場活躍 吸引中東資金

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）5日舉辦ETF峰會2024，匯聚來自香港ETF（交易型開放式基金）業界的專家和投資...

陸物流業10月景氣指數上升

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，2024年10月份，中國大陸物流業景氣指數為52.6%，較上月回升0.2個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。