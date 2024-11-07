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陸物流業10月景氣指數上升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，2024年10月份，中國大陸物流業景氣指數為52.6%，較上月回升0.2個百分點，顯示行業增長動力趨穩。

中新社報導，分項指數中，10月份，業務總量指數為52.6%，環比回升0.2個百分點，工業產品、居民消費、大宗物資等物流需求均有所回升。工業物流領域，通信設備、家居家電、新能源汽車等回升勢頭較好。在節假日因素和各地促消費政策推動下，居民消費物流需求平穩，電商網購活動旺盛。

中國物流信息中心物流統計處處長胡焓表示，10月份，固定資產投資完成額指數，環比回升0.2個百分點，其中鐵路運輸、航空運輸、管道運輸和郵政快遞固定投資完成額指數在50%以上擴張區間，鐵路運輸和郵政快遞固定投資完成額指數，環比回升1個百分點以上。10月份，從業人員指數環比回升0.3個百分點，新訂單指數為52.7%，環比回升0.4個百分點；企業業務活動預期指數為57.7%，連續3個月回升。

指數 物流 電商

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