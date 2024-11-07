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香港ETF市場活躍 吸引中東資金

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）5日舉辦ETF峰會2024，匯聚來自香港ETF（交易型開放式基金）業界的專家和投資決策者，回顧香港ETF市場25年來的發展歷程，深入探討如何利用ETF優化投資組合和應對市場變化。

新華社報導，香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在致詞中表示，ETF已成為全球增長最快的投資產品之一，從根本上改變了投資者進入金融市場和構建投資策略的方式。自1999年推出首支ETF以來，香港交易所已成為亞洲最大及最活躍的ETF交易所之一。

今年前三季度，香港ETF的日均成交額達到130億港元，較2023年和2022年全年平均水平分別增長10%和32%。

陳浩濂表示，香港憑藉其優越的稅務、法律及監管架構，成為中國大陸與全球市場之間的超級聯繫人。今年4月，中國證監會發布5項拓展大陸與香港資本市場互聯互通的措施，提出放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍。7月，港股通新增6支ETF，滬深股通新增85支ETF，合資格產品總數超過240支。

他提到，繼亞洲首支追蹤沙烏地阿拉伯市場的ETF去年11月在香港上市之後，兩支追蹤香港股票的ETF，也於今年10月在沙烏地上市，為沙烏地和中東的投資者提供了直接進入香港股票市場的管道，使香港的資金來源更多樣、市場流動性更強。

香港交易所集團副行政總裁姚嘉仁在致詞中表示，目前在香港市場流通的ETF產品共有200餘支，總市值約600億美元。

隨著越來越多投資者的加入，香港ETF產品生態系統也在不斷的成長。香港交易所將持續完善ETF市場微觀結構，拓寬與不同市場的聯結，並在產品上進行創新。

ETF 港股 香港

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