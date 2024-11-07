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陸隱形獨角獸500強 總估值破2兆

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2024中國隱形獨角獸企業500強大會5日在山東青島舉行。會上發布的《2024中國隱形獨角獸企業500強發展報告》（報告）顯示，2024中國隱形獨角獸企業500強總估值首次突破2兆元（人民幣，下同），達2兆1330億元，同比增長1601.9億元，漲幅為8.12%。

中新社報導，報告數據顯示，2023年至2024年間，中國大陸隱形獨角獸企業500強新增企業達150家，同時，有10家企業成功登陸資本市場，43家企業晉級獨角獸，96家企業從中國大陸隱形獨角獸企業500強榜單暫時出局，1家企業被併購。

中國發明協會獨角獸企業創新分會會長、中國隱形獨角獸企業500強大會秘書長解樹江解讀，報告將2024中國隱形獨角獸企業500強分為14個賽道（產業領域）。其中，先進製造賽道企業數量大幅增加，超越醫藥健康賽道企業數量，排名第一。

「數據顯示，2024中國隱形獨角獸企業500強先進製造賽道企業有97家，估值合計為4097.43億元。值得一提的是，2024中國隱形獨角獸企業500強最低門檻已攀升至30億元，遠超隱形獨角獸企業2億元的⼀般門檻。」解樹江說。 　

解樹江指出，中國證監會發布「併購六條」將為獨角獸企業提供戰略契機，創投基金亦將邁入發展新階段。外資機構對中國經濟評級的上調，進一步為獨角獸企業成長提供良好的外部環境。未來，中國獨角獸及隱形獨角獸企業將迎來發展機遇。

本次大會由青島市人民政府、中國人民大學中國民營企業研究中心主辦，吸引200餘位政府、企業、投資機構等代表與會。

獨角獸 門檻

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