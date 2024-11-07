陸股10月685萬新開戶 創9年最大增幅

自大陸官方九月底加大推出經濟刺激政策後，A股市場持續火熱。上海證券交易所數據顯示，今年十月新開設的A股交易帳戶超過六八○萬戶，不僅創下九年來最快增速，也是歷史上單月第三高表現。外媒分析，這表明投資者信心在官方一系列措施後得到恢復。

綜合財聯社、彭博報導，今年前十月，A股新開戶數二○三一萬戶，其中十月新開戶數六八五萬戶，相比前九個月月均開戶數為一五○萬戶，十月開戶量高於平時水準的四至五倍。這一數據不僅超過了今年五月至九月新開帳戶的總和，也是二○一五年六月以來的最大月度增幅。

開源證券高超非銀團隊報告指出，此前業界普遍認為近期開戶潮帶來的數量規模在三百至四百萬戶之間，實際情況屬於「超預期」。

報告指出，近來陸股新股民呈現年輕化，以「九○」和「○○」後為主，預計此部分增量資金體量有限，更值得關注的是既有股民帶來的增量資金。報告還提到，上交所每月開戶數據披露的時間點一般為次月十日左右，本次九月數據遞延至與十月數據一起披露，且時間點提前，再次彰顯監管層提振市場信心的態度。

當前零售投資者的活躍已和此前A股市場的低迷交易形成鮮明對比。不久前的八月，新開戶數僅為一百萬戶，創下二○一五年二月以來的最低水平。不過，當前市場氣氛明顯不同，雖然目前A股低於十月初的高點，但大陸股票市場的融資融券餘額已升至兩年新高。

彭博指出，新開帳戶數量的激增，表明在九月一系列政策措施引發大陸股市的大漲後，投資者信心得到恢復。目前，投資者的目光正看向本周在北京召開的十四屆全國人大常委會第十二次會議，預期會議將批准一項財政刺激方案。