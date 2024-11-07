快訊

花蓮凌晨連兩震…規模5.5及4.1 最大震度4級

長江經濟帶9自貿區 倡聯動發展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第七屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動5日在上海舉行。浙江、安徽、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川、雲南9省份共同發佈了《長江經濟帶自貿試驗區聯動發展倡議》中新社
第七屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動5日在上海舉行。浙江、安徽、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川、雲南9省份共同發佈了《長江經濟帶自貿試驗區聯動發展倡議》中新社

中國大陸長江經濟帶9省市自貿試驗區將聯動發展，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略。

中新社報導，在5日進博會期間舉行的第七屆虹橋國際經濟論壇「投資中國」自貿試驗區專場推介活動中，浙江、安徽、上海、江蘇、湖北、湖南、重慶、四川、雲南9個省和直轄市共同發布了《長江經濟帶自貿試驗區聯動發展倡議》。    

根據倡議，9省份自貿試驗區將聚焦自貿試驗區建設的戰略使命，圍繞主動融入和服務國家戰略，聯動推進高水平對外開放，以制度創新為核心加強聯動試驗，進一步推動要素資源的跨區域共享，突出特色優勢加強產業協同合作，著力提升自貿試驗區協同聯動水平等6個方面，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略，攜手為推動長江經濟帶高質量發展，服務中國式現代化建設作出新的更大的貢獻。

「2013年至今，中國大陸共設立了22個自由貿易試驗區，形成了覆蓋東西南北中的改革開放創新格局。」大陸商務部部長助理唐文弘在致詞表示，自貿試驗區以不到千分之四的大陸國土面積，貢獻了大陸五分之一的利用外資和進出口總額，已經成為外資企業扎根中國大陸，服務全球的重要首選地。

與此同時，自貿試驗區也已成為新質生產力形成和發展的重要載體。

推介會上，長江經濟帶9個自貿試驗區聚焦新質生產力，推介各自發展新質生產力的成果和機遇，分別涉及積體電路、生物醫藥、光電子資訊、工程機械、智能網聯新能源汽車等產業。 　

唐文弘表示，2024年，大陸繼續在自由貿易試驗區加大重點領域開放力度，推出實施自由貿易試驗區跨境服務貿易負面清單，開展電信、醫療等領域開放試點，允許自貿試驗區自行制定數據跨境服務信息清單。 　　

唐文弘表示，大陸商務部將與有關方面通力合作，深入實施自由貿易試驗區提升戰略，聚焦於貿易投資、資金流動、交通運輸、人員往來，自由便利和數據安全的流動為重點的支持體系更加完善，實現制度性、開放水平、系統性改革成效，開放型經濟質量全面提升。 　　

「更高水平的自貿試驗區將為中外企業營造更加優越營商環境，提供更為廣闊的市場空間。」唐文弘表示。

自由貿易 自貿試驗區

延伸閱讀

強化與東協往來 大陸「世紀運河」2026年將完工

英國憂國安風險 下令大陸註冊晶片商FTDI出售80.2%股份

美國總統大選出爐 大陸產官學態度大不同

今年舉行多次聯合軍演 菲律賓：有助遏制大陸在南海侵略性行動

相關新聞

陸股10月685萬新開戶 創9年最大增幅

自大陸官方九月底加大推出經濟刺激政策後，A股市場持續火熱。上海證券交易所數據顯示，今年十月新開設的A股交易帳戶超過六八○...

川普當選預期心理 人民幣重貶

人民幣對美元匯率昨日大幅走低，其中離岸人民幣更一度失守七點一九關口，日內重貶逾九百個基點。路透引述消息人士透露，大陸國有...

長江經濟帶9自貿區 倡聯動發展

中國大陸長江經濟帶9省市自貿試驗區將聯動發展，在新起點上高標準實施自貿試驗區的提升戰略。

陸隱形獨角獸500強 總估值破2兆

2024中國隱形獨角獸企業500強大會5日在山東青島舉行。會上發布的《2024中國隱形獨角獸企業500強發展報告》（報告...

香港ETF市場活躍 吸引中東資金

香港交易及結算所有限公司（香港交易所）5日舉辦ETF峰會2024，匯聚來自香港ETF（交易型開放式基金）業界的專家和投資...

陸物流業10月景氣指數上升

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，2024年10月份，中國大陸物流業景氣指數為52.6%，較上月回升0.2個百分點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。