川普當選預期心理 人民幣重貶

人民幣對美元匯率昨日大幅走低，其中離岸人民幣更一度失守七點一九關口，日內重貶逾九百個基點。路透引述消息人士透露，大陸國有大型銀行在境內即期市場賣出美元，以緩解人民幣急跌走勢。

離岸人民幣六日下午貶破一美元對人民幣七點一九後，一度緩步回升，隨後於晚間再度跌破七點一九關口，回吐九月以來全部漲幅。在岸人民幣對美元昨日也曾大貶逾四百個基點，跌破七點一七大關，最終收在七點一六四九。

市場人士普遍預計，共和黨總統候選人川普當選，可能對中國大陸加徵關稅，人民幣將不得不大幅貶值來對沖關稅衝擊。但大陸監管層也將密切關注市場動向，並可能採取逆周期調節措施以防外匯市場出現「羊群效應」。

川普競選期間曾揚言要對大陸商品加徵百分之六十的關稅，上海第一財經報導，浙商中拓集團金融市場業務部總經理劉楊因此認為，人民幣短期可能下探七點二。但國際投行普遍預期，人民幣對美元恐跌破七點三。