訂貨太少 小米15鑽石限定版手機被搶光

小米15鑽石限定版手機被搶購一空，小米董事長雷軍6日提及小米15鑽石限定版時說：「我們訂貨太少，很快就售罄。」，雷軍強調，儘管許多人希望增加訂單，但加單需要較長時間，尤其是鑽石的打磨和鑲嵌過程較為複雜。

據悉，小米15鑽石限定版的邊框鑲嵌了一顆鑽石，鑽石鑲嵌的位置剛好對著手心，每當你拿著它的時候，就感覺把愛攥在手心。這顆環保人造鑽石，大小為0.06克拉，共有57個切面，光彩奪目。

並且小米15鑽石限定版的相機Deco部分使用了非常閃亮的星空設計，搭配高亮邊框，使整部手機看起來都光彩奪目。它的背部採用了鱷魚皮紋理，提供了具有韌性的親膚手感，鑽石配合閃亮的中框和相機部分，看起來既時尚又奢華，該機除了擁有冰川白之外，還有大象灰和橙色可選，售價人民幣5,999元（約新台幣2.7萬元）。

小米公司手機部工業設計部總經理魏旭好奇地問：「為什麼那麼多男生購買鑽石版呢？是買來自己用還是送女朋友啊？如果我們考慮加單的話，大家希望加哪個顏色？」

這些問題讓他滿腦子都是問號。有網友調侃道：「男生就不能鑽！在！手！心！嗎？」，雷軍鼎力支持這一觀點：「可以的，買一款送給自己。」

小米15鑽石限定版不僅在外觀上引人注目，其配置也非常強大。它搭載了高通驍龍8至尊版處理器，配備了LPDDR5X記憶體和UFS 4.0存儲技術，確保了出色的處理速度和圖形渲染能力。手機還內置了小米星辰通信系統，並首發了小米澎湃T1S信號增強晶片，支援AI天線智選，確保了穩定的信號連接。此外，它還配備了超大容量的電池和快充技術，支援全屏AOD顯示功能，提供了卓越的用戶體驗