川普勢旺陸股震盪小跌 川字開頭個股出現諧音行情

美國總統大選今天開票，中國股市投資人對選舉結果屏息以待。隨著共和黨候選人川普一路領先，陸股今天出現震盪，下午並在川普當選明朗下一度急殺，上證指數挑戰3400點關卡失敗，滬深二市終場以小跌作收。

相較於投資人的忐忑不安及大盤的震盪，陸股連日上演川普（Donald Trump）及賀錦麗（Kamala Harris）的「諧音行情」。名字裡有「川」字的上市公司「川大智勝」今天午後直奔漲停作收；但名字裡有「哈」（中國將賀錦麗譯為「哈里斯」）字的上市公司「哈爾斯」、「哈三聯」收盤卻分別重挫逾7%與近6%。

相較於港股今天表現一路疲軟，陸股今天相對堅挺，早盤以小紅開出，隨後走高。由於當時川普得票數已取得領先，使市場將日前出現的「特朗普（川普）當選，增量政策力度將更大」傳言產生聯想，上證指數在上午10時過後一度攻上3400點關卡。

然而早盤漲勢未能持續，上午11時過後，陸股逢高出脫賣壓湧現，出現震盪。下午盤期間，隨著川普當選態勢趨於底定及人民幣持續重貶，抵消了上午盤對「增量政策」的期待情緒，滬深兩市同步由紅翻黑。尾盤雖有買盤拉抬，最後仍以小黑作收。

終場上證指數以3383.81點下跌3.18點作收，跌幅0.09%；深證成指以10968.14點下跌38.8點作收，跌幅0.35%；創業板指則以2265.83點下跌24.01點作收，跌幅1.05。滬深二市成交額合計人民幣2兆5628億元（下同，約新台幣11.53兆元），較上一交易日增加2592億元；總計2828檔個股上漲，2379檔下跌。

綜合中國券商分析，陸股今天盤面波動明顯加大，原因就是美國總統大選所造成。而川普時隔4年后重返白宮，未來政策對全球資本市場都會產生較大影響。陸股短線存在不利衝擊，但中長線而言，若川普未來果真對中國增加關稅，中國官方反可能推出更寬鬆的政策，最快可能反映在剛開幕的中國全國人大常委會議。

隨著美國總統大選升溫，陸股近來出現了搞笑的「諧音行情」。中國雖將川普譯為「特朗普」，但不少中國網友同樣會以「川普」稱之，於是名字裡有「川」字的「川大智勝」、「川發龍蟒」等個股近日接連大漲；而名字裡有「哈」字的「哈爾斯」、「哈三聯」（哈爾濱三聯藥業）等公司，近來也受到部分投資人青睞，出現一定漲勢。

更有甚者，陸股另一家上市公司「莎普愛思」也成為「諧音行情」的焦點，原因是「殺（川）普愛（哈里）斯」，被視為另類的賀錦麗概念股，股價一度大幅波動。為此，莎普愛思和哈三聯日前不約而同發布公告，一致強調公司經營並未發生重大變化，成為市場笑談。

而在今天，川大智勝終場攻上漲停，川發龍蟒卻被反向打入跌停；哈爾斯、哈三聯、莎普愛思則隨著賀錦麗的得票頹勢同告重挫，跌幅達7.14%、5.9%及2.83%。